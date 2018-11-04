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Начался первый этап переписи населения раунда 2020 года
С 5 ноября начался первый этап переписи населения. К концу месяца регистраторы проведут сплошной обход жилых и нежилых зданий в определенных для каждого регистратора границах.
Для сбора сведений задействованы 1000 человек. В основном это сотрудники ЖКХ, сообщает
В течение 19 рабочих дней регистраторы должны посетить жилые дома. Их цель – определить и дополнить сведения о жилом фонде, а также количество лиц, проживающих в домах.
Данные будут использоваться при втором этапе переписи населения, которая начнется в октябре 2019 года. Информация о переписи населения страны станет доступной после обработки в 2020 году.
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С 5 ноября начался первый этап переписи населения. К концу месяца регистраторы проведут сплошной обход жилых и нежилых зданий в определенных для каждого...
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