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Начался первый этап переписи населения раунда 2020 года

05.11.2018 19:57 — Разное | Партизан  
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С 5 ноября начался первый этап переписи населения. К концу месяца регистраторы проведут сплошной обход жилых и нежилых зданий в определенных для каждого регистратора границах.

Для сбора сведений задействованы 1000 человек. В основном это сотрудники ЖКХ, сообщает "Белсат" со ссылкой на Национальный статистический комитет.

В течение 19 рабочих дней регистраторы должны посетить жилые дома. Их цель – определить и дополнить сведения о жилом фонде, а также количество лиц, проживающих в домах.

Данные будут использоваться при втором этапе переписи населения, которая начнется в октябре 2019 года. Информация о переписи населения страны станет доступной после обработки в 2020 году.

 
 
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С 5 ноября начался первый этап переписи населения. К концу месяца регистраторы проведут сплошной обход жилых и нежилых зданий в определенных для каждого...
 
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