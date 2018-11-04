Начался первый этап переписи населения раунда 2020 года

"Белсат" со ссылкой на Национальный статистический комитет. Для сбора сведений задействованы 1000 человек. В основном это сотрудники ЖКХ, сообщаетсо ссылкой на Национальный статистический комитет.





В течение 19 рабочих дней регистраторы должны посетить жилые дома. Их цель – определить и дополнить сведения о жилом фонде, а также количество лиц, проживающих в домах.





Данные будут использоваться при втором этапе переписи населения, которая начнется в октябре 2019 года. Информация о переписи населения страны станет доступной после обработки в 2020 году.