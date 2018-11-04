Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обсуждают вопросы инженерно-технического обеспечения

Рабочая встреча военных специалистов Азербайджана и Беларуси по инженерно-техническому обеспечению проходит в Баку, отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

"Согласно плану двустороннего военного сотрудничества на 2018 год между Министерством обороны Азербайджана и Минобороны Беларуси, в Баку проходит рабочая встреча между экспертами соответствующих структур двух стран. Стороны проведут обсуждения по инженерно-техническому обеспечению на основе взаимного обмена опытом", - отмечается в сообщении.

Рабочая встреча специалистов завершится 8 ноября.