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Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обсуждают вопросы инженерно-технического обеспечения
Рабочая встреча военных специалистов Азербайджана и Беларуси по инженерно-техническому обеспечению проходит в Баку, отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
"Согласно плану двустороннего военного сотрудничества на 2018 год между Министерством обороны Азербайджана и Минобороны Беларуси, в Баку проходит рабочая встреча между экспертами соответствующих структур двух стран. Стороны проведут обсуждения по инженерно-техническому обеспечению на основе взаимного обмена опытом", - отмечается в сообщении.
Рабочая встреча специалистов завершится 8 ноября.
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Рабочая встреча военных специалистов Азербайджана и Беларуси по инженерно-техническому обеспечению проходит в Баку, отмечается в сообщении оборонного...
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