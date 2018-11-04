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Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обсуждают вопросы инженерно-технического обеспечения

05.11.2018 20:25 — Разное | Интерфакс  
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 Рабочая встреча военных специалистов Азербайджана и Беларуси по инженерно-техническому обеспечению проходит в Баку, отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

"Согласно плану двустороннего военного сотрудничества на 2018 год между Министерством обороны Азербайджана и Минобороны Беларуси, в Баку проходит рабочая встреча между экспертами соответствующих структур двух стран. Стороны проведут обсуждения по инженерно-техническому обеспечению на основе взаимного обмена опытом", - отмечается в сообщении.

Рабочая встреча специалистов завершится 8 ноября.

 
 
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 Рабочая встреча военных специалистов Азербайджана и Беларуси по инженерно-техническому обеспечению проходит в Баку, отмечается в сообщении оборонного...
 
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