ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вспышка кори зафиксирована в Польше

05.11.2018 21:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Польши. Корь снова атакует мир. Вспышка заболевания зафиксирована в Польше,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 случаев в столице и пригородах Варшавы. Большинство пациентов – дети. Как отмечают медики, никто из заразившихся не был вакцинирован.

Вспышка кори зафиксирована в Польше

Министр здравоохранения страны убеждён: до эпидемии дело не дойдёт, поскольку прививки от кори в Польше являются обязательными. Напомним, ранее эпидемия этого заболевания вспыхнула в Украине. Более 35 тысяч случаев с начала года. 15 человек умерли.
Новости по теме

Ещё 800 человек заразились корью в Украине

Второй случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Чехии

На Пхукете самый высокий риск заразиться лихорадкой Денге, от которой умерли почти 70 человек в Таиланде

Ещё два самолёта попали на карантин в аэропорту Филадельфии из-за плохого самочувствия людей на борту

Медики определили заболевание у пассажиров рейса Дубай–Нью-Йорк

Три случая кори были зарегистрированы в Дзержинском районе

Более 10 человек в Греции скончались от лихорадки Западного Нила

В Молдове вспышка кори: заболели уже более 90 человек
‡агрузка...
Новости 24 часа

Вспышка кори зафиксирована в Польше

Более 20 тысяч мигрантов с ножами пытаются прорваться в Европу

Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума

Новости экономики за 05.11.2018

Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе

«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки

Все новости
 
 
Ссылка на источник 100
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Польши. Корь снова атакует мир. Вспышка заболевания зафиксирована в Польше,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 случаев в столице и пригородах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 20 тысяч мигрантов с ножами пытаются прорваться в Европу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика