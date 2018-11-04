|
Вспышка кори зафиксирована в Польше
Новости Польши. Корь снова атакует мир. Вспышка заболевания зафиксирована в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
17 случаев в столице и пригородах Варшавы. Большинство пациентов – дети. Как отмечают медики, никто из заразившихся не был вакцинирован.
Министр здравоохранения страны убеждён: до эпидемии дело не дойдёт, поскольку прививки от кори в Польше являются обязательными. Напомним, ранее эпидемия этого заболевания вспыхнула в Украине. Более 35 тысяч случаев с начала года. 15 человек умерли.
Новости по теме
На Пхукете самый высокий риск заразиться лихорадкой Денге, от которой умерли почти 70 человек в Таиланде
‡агрузка...
Вспышка кори зафиксирована в Польше
Более 20 тысяч мигрантов с ножами пытаются прорваться в Европу
Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»
Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?
Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума
Новости экономики за 05.11.2018
Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе
«Раньше играли на обычной луже, на речке». Под Минском жители своими силами строят спортивные площадки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Польши. Корь снова атакует мир. Вспышка заболевания зафиксирована в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 случаев в столице и пригородах...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)