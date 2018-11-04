Вспышка кори зафиксирована в Польше

Новости Польши. Корь снова атакует мир. Вспышка заболевания зафиксирована в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 случаев в столице и пригородах Варшавы. Большинство пациентов – дети. Как отмечают медики, никто из заразившихся не был вакцинирован.





Министр здравоохранения страны убеждён: до эпидемии дело не дойдёт, поскольку прививки от кори в Польше являются обязательными. Напомним, ранее эпидемия этого заболевания вспыхнула в Украине. Более 35 тысяч случаев с начала года. 15 человек умерли.