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Более 20 тысяч мигрантов с ножами пытаются прорваться в Европу

05.11.2018 21:45 — Разное | СТВ  
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Новости мира. «Тысячи мигрантов с ножами приготовились штурмовать Европу». Такими заголовками сейчас пестрят иностранные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что прорваться в Европу пытаются более 20 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

Более 20 тысяч мигрантов с ножами пытаются прорваться в Европу

Для сдерживания переселенцев на границе разместились силовые спецподразделения. По агентурным данным утверждается, что 95 % мигрантов – это мужчины. У многих при себе ножи.

Массовое бегство в Европу из Северной Африки и Ближнего Востока началось в 2015-ом. Одна только Германия приняла более полутора миллиона человек. Некоторые страны и политики Европы выступают за сокращение квот на приют беженцев.
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Теги: Гомель
 
 
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Новости мира. «Тысячи мигрантов с ножами приготовились штурмовать Европу». Такими заголовками сейчас пестрят иностранные СМИ, сообщили в программе Новости «24...
 
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