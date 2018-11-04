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Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?
Новости Беларуси. Канун и дата 7 ноября – это, традиционно, момент, когда в Беларуси появляются новые, построенные к празднику объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как социально значимые, так и производственные, необходимые для появления новых рабочих мест и развития экономики.
Так, 5 ноября в Минске после продолжительного ремонта распахнула двери малая сцена Молодежного театра. А в Гродненской области завершилась реконструкция детского сада. Разумеется, это далеко не все приятные сюрпризы, которые получат белорусы к 7 ноября.
Эту премьеру минчане ждали давно. Реконструкция малой сцены Молодежного театра длилась 9 лет. А сегодня здесь уже вовсю идут репетиции музыкального проекта.
В новом образе предстал зрительный зал, гримерные, хореографический и репетиционные классы. Одним словом, настоящий простор для творчества. А в будущем эта сцена станет своеобразной стартовой площадкой для молодых актеров и режиссеров.
Виктор Старовойтов, генеральный директор Белорусского государственного молодёжного театра:
Премьерный спектакль состоится уже 1 декабря. По просьбам зрителей на малой сцене поставят комедию «Дружная семья».
В афише и постановки для юных ценителей этого искусства. А для самых искушенных зрителей актеры уже готовят танцевальный перфоманс. Сейчас возможности театра позволят воплощать самые смелые творческие идеи.
Ольга Коршун, СТВ:
Премьерный показ и у этих юных артистов. В программе запланированы танцы и инструментальные выступления. Но обновленный музыкальный зал в будущем позволит юным белорусам раскрыть весь диапазон своих талантов.
Илларион Буйко, воспитанник яслей-сада №2 Ивья:
Анна Буйко, житель Ивья:
Это здание построили еще в 82-го году. Оно давно требовало обновления. Строители утеплили стены, заменили окна, отремонтировали пищеблок. Уложились всего за 2 месяца, чтобы в канун 7 ноября дети смогли вернуться в уютные комнаты. А вскоре в детском саду появятся и новые игрушки. Сертификат на их приобретение – еще один подарок к празднику.
Поздравлять новоселов в преддверии 7 ноября в нашей стране уже традиция. Инициативу поддерживает глава государства. Традиционно, посещение таких объектов каждый ноябрь входит в рабочий график Президента. 2018 год не стал исключением. А череду новоселий открыл Витебский меховой комбинат. Кстати, накануне,
А этот подарок многие жители Гомельского региона воспримут буквально близко к сердцу. В областном кардиологическом центре появился современный ангиографический комплекс, который позволит проводить более точные и сложные операции.
А еще снизит лучевую нагрузку на пациентов и врачей. Через некоторое время оборудование будет работать круглосуточно. А значит, шансы на выздоровление вырастают в разы.
Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:
В эти предпраздничные дни новоселья по всей стране. Детские сады, новые предприятия, спортивные площадки – хорошие старты для новых возможностей. А главное, что 7 ноября в нашей стране уже давно стал днем приятных подарков и важных событий в самых разных сферах.
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Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?
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Новости Беларуси. Канун и дата 7 ноября – это, традиционно, момент, когда в Беларуси появляются новые, построенные к празднику объекты, сообщили в программе Новости...
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