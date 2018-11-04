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Беларусь и Евросоюз обсудили перспективы сотрудничества

05.11.2018 21:13 — Разное | Интерфакс  
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Актуальные вопросы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом обсудили в понедельнике в Минске заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении ЕС Катарина Матернова.

"Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Олега Кравченко с заместителем генерального директора Европейской комиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении ЕС Катариной Матерновой", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Там также отметили, что К.Матернова находится в Беларуси с рабочим визитом для участия в мероприятиях Октябрьского экономического форума.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Республики Беларусь с Евросоюзом, включая реализацию финансируемых ЕС проектов и программ", - добавили в МИД Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Актуальные вопросы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом обсудили в понедельнике в Минске заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и...
 
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