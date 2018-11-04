ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство Грузии отозвало из парламента законопроект о культивировании конопли

05.11.2018 20:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Парламент Грузии в понедельник на заседании бюро зафиксировал позицию правительства об отзыве законопроект "О контроле конопли", предусматривавший выращивание на территории Грузии конопли, а также экспорт марихуаны.

"Проект данного закона вместе с пакетом сопутствующих законопроектов уже возвращен правительству", - сообщили "Интерфаксу" в парламенте.

В минувшую пятницу председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, а также вице-премьер, глава МВД Грузии Георгий Гахария, ведомство которого являлось автором проекта закона "О контроле конопли", после встречи с патриархом Грузии Илией Вторым заявили, что он будет отозван из парламента.

"Мы и прежде не раз заявляли, что не станем рассматривать этот законопроект без широкого обсуждения и достижения консенсуса с обществом и церковью, и это обещание сдержали", - сказал тогда журналистам И.Кобахидзе.

Рассмотрение законопроекта о культивировании конопли и экспорта марихуаны, который планировался в медицинских и косметических целях, 9 октября было приостановлено в парламенте после резкого протеста иерархов грузинской церкви, а также представителей общественности.

Как сообщалось ранее, правительство Грузии представило в парламент пакет законопроектов, состоящий из двух частей. Одна из них определяла строгие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению употребления марихуаны, которое решением Конституционного суда допускается в личном пространстве. Вторая - предусматривала легальное выращивание конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях.

20 сентября парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, в котором определены правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению употребления марихуаны, в настоящее время в парламентских комитетах он рассматривается во втором чтении.

Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи (Шишка)" против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны. В конце июля 2018 года по иску этой же партии суд признал неконституционной норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что вызвало неоднозначную реакцию в стране.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламент Грузии в понедельник на заседании бюро зафиксировал позицию правительства об отзыве законопроект "О контроле конопли", предусматривавший выращивание...
 
Новости дня
Новости разные
 
РПЦ рассматривает вопрос скорейшего открытия приходов за границей для своих верующих на фоне разрыва с Константинополем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика