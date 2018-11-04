РПЦ рассматривает вопрос скорейшего открытия приходов за границей для своих верующих на фоне разрыва с Константинополем

Московский патриархат изучает возможность открытия новых приходов в тех местах за рубежом, где его верующие оказались лишены возможности причащаться из-за разрыва с Константинопольской церковью.

"Приостановка общения Московского и Константинопольского патриархатов в связи с антиканоническими действиями Константинополя по украинскому церковному вопросу заставляет Русскую церковь предпринимать более энергичные усилия по духовному окормлению своих верующих, находящихся в диаспоре", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

С этой целью, по его словам, управление Московской патриархии по зарубежным учреждениям изучает в настоящее время запросы, поступающие из различных частей мира, где некоторые верующие РПЦ ранее посещали приходы, находящиеся в юрисдикции Константинопольской церкви.

"Задача - в возможно более скором времени открыть в соответствующих местах приходы Русской православной церкви", - пояснил священник. При этом он уточнил, что речь идет "прежде всего, о тех странах, которые находятся вне канонической юрисдикции той или иной поместной Православной церкви".

11 октября синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.