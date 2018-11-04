﻿ РПЦ рассматривает вопрос скорейшего открытия приходов за границей для своих верующих на фоне разрыва с Константинополем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РПЦ рассматривает вопрос скорейшего открытия приходов за границей для своих верующих на фоне разрыва с Константинополем

05.11.2018 20:54 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Московский патриархат изучает возможность открытия новых приходов в тех местах за рубежом, где его верующие оказались лишены возможности причащаться из-за разрыва с Константинопольской церковью.

"Приостановка общения Московского и Константинопольского патриархатов в связи с антиканоническими действиями Константинополя по украинскому церковному вопросу заставляет Русскую церковь предпринимать более энергичные усилия по духовному окормлению своих верующих, находящихся в диаспоре", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

С этой целью, по его словам, управление Московской патриархии по зарубежным учреждениям изучает в настоящее время запросы, поступающие из различных частей мира, где некоторые верующие РПЦ ранее посещали приходы, находящиеся в юрисдикции Константинопольской церкви.

"Задача - в возможно более скором времени открыть в соответствующих местах приходы Русской православной церкви", - пояснил священник. При этом он уточнил, что речь идет "прежде всего, о тех странах, которые находятся вне канонической юрисдикции той или иной поместной Православной церкви".

11 октября синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Московский патриархат изучает возможность открытия новых приходов в тех местах за рубежом, где его верующие оказались лишены возможности причащаться из-за...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Саудовской Аравии освободили задержанного в 2017 году принца Халеда ибн Талала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика