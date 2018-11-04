«Ел по 10 порций мороженого»: Лукашенко посетил городок своего детства Болбасово

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил городок Болбасово. Он прогулялся по улицам и проверил, как, исполняя его поручение, реконструировали поселение. Эти места для белорусского лидера имеют особое значение и памятны с детства. О них рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Те, кто посещал Болбасово еще год назад, сегодня его просто не узнают. Городок преобразился полностью. В советские годы это был закрытый стратегический объект, где служили в основном военные из Беларуси и России.

«Они особые люди были, у них язык отличался. Мы с акцентом на русском языке разговаривали, а они на чистом русском. И когда коснулись поселка Болбасово, все-таки в знак дружбы и памяти русских и белорусов, нужно было восстановить его», – сказал Лукашенко.

Президент прогулялся по обновленной главной улице. Заметил, что парков мало. Оценил фасады зданий с портретами местных летчиков-героев Советского Союза, новые спортивные и детские площадки, дом культуры. Зашел в небольшой государственный и частный магазины, чтобы разобраться, нужен ли здесь гипермаркет.

Все это время жители буквально по пятам шли за президентом. Каждый хотел услышать, какие еще перемены ждут поселок, поделиться идеями и задумками. Например, попросили открыть кафе.

Для президента Болбасово – особое место. В детстве гулял по этим улицам, на местном стадионе гонял мяч, здесь тратил карманные деньги.

«Это мое детство. Я сюда из Александрии километров восемь-десять ездил на велосипеде или по железной дороге. Когда мать получала скудную зарплату, давала мне 5 рублей за то, что я помогал доить коров. Я приезжал сюда, съедал 10-12 порций мороженого», – поделился воспоминаниями Лукашенко .

Чтобы в городке Болбасово оставались жить люди, нужны новые рабочие места. Для этого, заявил президент, откроется крупный промышленно-логистический центр. Место удачное. Рядом бывший военный аэродром и самая длинная взлетная полоса в стране, железнодорожный узел и международная трасса.