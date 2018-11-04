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Междугородние автобусы в Бресте предлагается оснастить велобагажниками

05.11.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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С целью реализации концепции развития велосипедного движения в Республике Беларусь, принятой постоянной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров Республики Беларусь от 11.01.2018 №33/1пр междугородние рейсовые пассажирские автобусы предлагается оснастить велобагажниками.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60364.php

Междугородние автобусы в Бресте предлагается оснастить велобагажниками

В качестве тестирования подобного новшества можно использовать автобусы по маршруту Брест – Беловежская пуща.

Ввиду того, что в скором времени будет открыт новый автовокзал в Бресте, расположенный рядом с ж/д вокзалом, очевидно, что данный маршрут автобуса, с возможностью транспортировки велосипедов будет пользоваться спросом среди жителей всей страны и иностранных граждан, желающих посетить национальный парк «Беловежская Пуща». Создание условий для велотуристов увеличит их численность, что будет способствовать экономическому развитию Брестской области в целом.

Вариантами финансирования данного решения молуб следующие:

- установка велобагажников в обмен на рекламу одного из крупных брендов, например: «ВЕЛКОМ», «МТС», «Лайф» и т.д.;
- установка тарифа на провоз велосипеда (не более 20% от стоимости билета) для рентабельности поддержания велобагажника в рабочем состоянии.

Результаты опросов (vk.com/zavelobrest), показывают, что данная проблема касается большинства велосипедистов Брестской области.

Учреждение «ЗА ВЕЛО БРЕСТ» занимается с 2009 года популяризацией велосипеда, как экологичного транспорта и развитием в г. Бресте и Брестской области инфраструктуры удобной для всех: пешеходов, велосипедистов, автомобилистов.

 
Теги: Брест
 
 
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