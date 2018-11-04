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Лампы-пиксели и световые фигуры. Чем удивят дизайнеры главной ёлки страны?

05.11.2018 22:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси.Совершенно новый тип гирлянд и сложное мультимедийное шоу. Главную Ёлку страны в 2018 году украсят лампы-пиксели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лампы-пиксели и световые фигуры. Чем удивят дизайнеры главной ёлки страны?

К её оформлению приступят в начале декабря. Дизайнеры планируют установить вокруг еще 8 световых фигур.

О подготовке к любимому празднику подробнее – в видеоматериале.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси.Совершенно новый тип гирлянд и сложное мультимедийное шоу. Главную Ёлку страны в 2018 году украсят лампы-пиксели, сообщили в программе «Столичные...
 
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