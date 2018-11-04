Службы такси договорились о единых тарифах на время II Европейских игр

Новости Беларуси. Честная цена. Крупные диспетчерские службы такси подписали меморандум, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В нём прописаны гарантированные уровни тарифов на услуги автомобильных перевозок пассажиров во время проведения в столице II Европейских игр.





Это позволит обеспечить комфортное передвижение гостей и жителей города. Шаг со стороны перевозчиков добровольный. Уже 14 представителей транспортных организаций подписались под документом.