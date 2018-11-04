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Службы такси договорились о единых тарифах на время II Европейских игр

05.11.2018 22:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Честная цена. Крупные диспетчерские службы такси подписали меморандум,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В нём прописаны гарантированные уровни тарифов на услуги автомобильных перевозок пассажиров во время проведения в столице II Европейских игр.

Службы такси договорились о единых тарифах на время II Европейских игр

Это позволит обеспечить комфортное передвижение гостей и жителей города. Шаг со стороны перевозчиков добровольный. Уже 14 представителей транспортных организаций подписались под документом.
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Новости Беларуси. Честная цена. Крупные диспетчерские службы такси подписали меморандум,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В нём прописаны...
 
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