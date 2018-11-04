|
Жук-короед уничтожил более 36 тысяч гектаров леса в Минской области
Новости Беларуси. Уничтожение и восстановление. Короед серьезно вредит лесхозам Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Более 36 тысяч гектаров леса пострадали в 2018 году на Минщине, среди основной причины - жук-короед. Почти на всей территории проведены санитарные вырубки. Поврежденные деревья вывезены, однако цифра уничтожения продолжает расти. Только за последние две недели насекомые повредили 900 гектаров. Наиболее страдают южные районы. Например, на Любанщине вредитель уничтожил почти 1300 гектаров сосновых. Лесничие связывают нашествие короеда с засухой, которая отмечается на Минщине в последние годы.
К сожалению, вылечить дерево после нападения короеда невозможно, можно только спилить. Ближайшей весной на пустырях Любанщины появятся новые насаждения хвойных. А теперь саженцы созревают в питомниках, на полях доращивания.
Валентина Скрыган, начальник лесного питомника Любанского лесхоза:
Ближайшей весной на 700 гектарах вырубленного леса сотрудники Любанского лесхоза вместе с частными организациями и волонтерами высадят новые деревья. Годовалых саженцев заготовлено несколько миллионов штук.
Новости по теме
‡агрузка...
Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях
Вспышка кори зафиксирована в Польше
Более 20 тысяч мигрантов с ножами пытаются прорваться в Европу
Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»
Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?
Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума
Новости экономики за 05.11.2018
Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уничтожение и восстановление. Короед серьезно вредит лесхозам Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)