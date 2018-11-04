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Жук-короед уничтожил более 36 тысяч гектаров леса в Минской области

05.11.2018 22:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уничтожение и восстановление. Короед серьезно вредит лесхозам Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жук-короед уничтожил более 36 тысяч гектаров леса в Минской области

Более 36 тысяч гектаров леса пострадали в 2018 году на Минщине, среди основной причины - жук-короед. Почти на всей территории проведены санитарные вырубки. Поврежденные деревья вывезены, однако цифра уничтожения продолжает расти. Только за последние две недели насекомые повредили 900 гектаров. Наиболее страдают южные районы. Например, на Любанщине вредитель уничтожил почти 1300 гектаров сосновых. Лесничие связывают нашествие короеда с засухой, которая отмечается на Минщине в последние годы.

К сожалению, вылечить дерево после нападения короеда невозможно, можно только спилить. Ближайшей весной на пустырях Любанщины появятся новые насаждения ​​хвойных. А теперь саженцы созревают в питомниках, на полях доращивания.

Жук-короед уничтожил более 36 тысяч гектаров леса в Минской области

Валентина Скрыган, начальник лесного питомника Любанского лесхоза:
Эти сеянцы будут использованы для лесовосстановления Любанского лесхоза. Здесь выращивается маленькая часть того, что будет использоваться для лесовосстановления. Закрытая корневая система. Здесь у нас выращивают сосну-однолетку и ель-однолетку. Сосна-однолетка уже весной 2019 года уйдёт на посадку, а ель останется для доращивания ещё на 1 год.
Жук-короед уничтожил более 36 тысяч гектаров леса в Минской области

Ближайшей весной на 700 гектарах вырубленного леса сотрудники Любанского лесхоза вместе с частными организациями и волонтерами высадят новые деревья. Годовалых саженцев заготовлено несколько миллионов штук.
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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Уничтожение и восстановление. Короед серьезно вредит лесхозам Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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