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Разыскивается пропавший в Радошковичах 16-летний подросток

05.11.2018 22:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 16-летний Игорь Бондарович пропал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.1 ноября он вышел из школы-интерната в Радошковичах и до сих пор не вернулся.

Разыскивается пропавший в Радошковичах 16-летний подросток

Подросток – уроженец деревни Татарщина Столбцовского района, среди особых примет – хромота на правую ногу. Кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, звоните в милицию.

Разыскивается пропавший в Радошковичах 16-летний подросток
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 16-летний Игорь Бондарович пропал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.1 ноября он вышел из школы-интерната в Радошковичах и до сих пор не...
 
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