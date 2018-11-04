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Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях
Новости Беларуси. Белорусские аграрии должны завершить осенне-полевые работы в срок. Задача, поставленная Президентом страны, убрать весь урожай до 7 ноября будет выполнена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят темпы работ. Остаётся убрать лишь сахарную свёклу с кукурузой и подготовить почву к весеннему севу.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Кукурузные джунгли быстро превращаются в пустыню. Мощные комбайны исправно выполняют работу, но нарушают покой этого пушного зверька. Еноту придётся искать новое место для своего логова.
Урожаем в «Александрийском» довольны. Весной посеяли кукурузу другого сорта. Урожай намного больше, чем в 2017 году. Для уборки урожая даже пришлось просить помощь извне.
Руслан Ковалёв, механизатор ОАО «Говяды-агро»:
У комбайнов принимают полевую вахту тракторы с плугами. Здесь уже внесли удобрения. Весной останется лишь прокультивировать и засеять.
Владимир Жура, механизатор ОАО «Александрийское»:
2018 год получился для аграриев непростым, но урожайным. На капризы погоды уже давно научились отвечать правильным технологическим процессом. Хороший урожай и сахарной свёклы, и картофеля. В этом хозяйстве установили собственный рекорд. Выкопали свыше восьми тысяч тонн картошки. Камеры овощехранилища забиты до потолка. Здесь картофель будет храниться чуть ли не до следующего урожая.
Александр Бручиков, директор экспериментальной базы «Спартак»:
Большое подспорье новая высокопроизводительная техника. Например, в Могилёвской области хозяйства получили 80 комбайнов и почти столько же тракторов. Нынешний парк сельхозтехники не идёт ни в какое сравнение с тем, что был лет 15-20 назад.
Валерий Семёнов, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского облисполкома:
А ещё осень не только время, когда подсчитывают урожай, но и подводят итоги профессиональных конкурсов. На этом поле собрались лучшие пахари Могилёвской области. Технологии меняются, но успех полевых работ в первую очередь зависит от человека, руки которого пахнут хлебом.
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Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии должны завершить осенне-полевые работы в срок. Задача, поставленная Президентом страны, убрать весь урожай до 7 ноября будет...
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