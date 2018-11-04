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Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

05.11.2018 22:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии должны завершить осенне-полевые работы в срок. Задача, поставленная Президентом страны, убрать весь урожай до 7 ноября будет выполнена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят темпы работ. Остаётся убрать лишь сахарную свёклу с кукурузой и подготовить почву к весеннему севу.

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

Юрий Прокопенко, СТВ:
Это последние гектары урожая в хозяйстве «Александрийское». Ещё пару часов и уборочная здесь будет завершена. На десерт, по традиции, оставили кукурузу. Эту культуру можно убирать даже при -10 градусах.

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

Кукурузные джунгли быстро превращаются в пустыню. Мощные комбайны исправно выполняют работу, но нарушают покой этого пушного зверька. Еноту придётся искать новое место для своего логова.

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

Урожаем в «Александрийском» довольны. Весной посеяли кукурузу другого сорта. Урожай намного больше, чем в 2017 году. Для уборки урожая даже пришлось просить помощь извне.

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

Руслан Ковалёв, механизатор ОАО «Говяды-агро»:
Влага ушла уже. Кукуруза отличное зерно. И в этом году будет отличный корм для животных, на следующий году будут отличные семена.

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

У комбайнов принимают полевую вахту тракторы с плугами. Здесь уже внесли удобрения. Весной останется лишь прокультивировать и засеять.

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

Владимир Жура, механизатор ОАО «Александрийское»:
Глубину вспашки контролируем. Глубина должна быть 20-22 сантиметра. Земля получается мягкой, заделываются все сорняки.

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

2018 год получился для аграриев непростым, но урожайным. На капризы погоды уже давно научились отвечать правильным технологическим процессом. Хороший урожай и сахарной свёклы, и картофеля. В этом хозяйстве установили собственный рекорд. Выкопали свыше восьми тысяч тонн картошки. Камеры овощехранилища забиты до потолка. Здесь картофель будет храниться чуть ли не до следующего урожая.

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

Александр Бручиков, директор экспериментальной базы «Спартак»:
В этом году довольны урожаем картофеля. Для этого с осени были внесены все удобрения. По весне также внесли удобрения.

Большое подспорье новая высокопроизводительная техника. Например, в Могилёвской области хозяйства получили 80 комбайнов и почти столько же тракторов. Нынешний парк сельхозтехники не идёт ни в какое сравнение с тем, что был лет 15-20 назад.

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

Валерий Семёнов, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского облисполкома:
Сегодня совершенно другие тракторы. Вот сзади стоит линейка серьёзных энергонасыщенных тракторов, которые по производительности в разы выше.

А ещё осень не только время, когда подсчитывают урожай, но и подводят итоги профессиональных конкурсов. На этом поле собрались лучшие пахари Могилёвской области. Технологии меняются, но успех полевых работ в первую очередь зависит от человека, руки которого пахнут хлебом.
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии должны завершить осенне-полевые работы в срок. Задача, поставленная Президентом страны, убрать весь урожай до 7 ноября будет...
 
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