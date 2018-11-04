ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси началась досрочная выплата пенсий

05.11.2018 19:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Беларуси началась выплата пенсий за 7 ноября. Такой услугой уже воспользовались жители Витебска, Могилева и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась досрочная выплата пенсий

6 ноября получить свои деньги можно будет по всей стране. Ну а в выходной – 7 ноября – открыты будут только дежурные пункты. О режиме их работы можно узнать, позвонив в саll-центр «Белпочты» по номеру 154.
Новости по теме

С 1 ноября в Беларуси изменился размер пенсий по возрасту. Объясняем, что это значит

Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 ноября

Президент Беларуси поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября

Власти Японии предложили выходить на пенсию после 70 лет

Сергей Румас: «Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40 % от средней заработной платы»

В Беларуси повышаются пособия на детей и пенсии

Трудовые пенсии в Беларуси с 1 августа увеличатся в среднем на 10%

Минтруда о новом повышении пенсионного возраста для женщин: «Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются»
‡агрузка...
Новости 24 часа

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

Вспышка кори зафиксирована в Польше

Более 20 тысяч мигрантов с ножами пытаются прорваться в Европу

Кино, которое «заставляют снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума

Новости экономики за 05.11.2018

Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе

Все новости
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси началась выплата пенсий за 7 ноября. Такой услугой уже воспользовались жители Витебска, Могилева и Минска, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус создал открытки по мотивам уничтожения картины Бэнкси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика