В Беларуси началась досрочная выплата пенсий

Новости Беларуси. В Беларуси началась выплата пенсий за 7 ноября. Такой услугой уже воспользовались жители Витебска, Могилева и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





6 ноября получить свои деньги можно будет по всей стране. Ну а в выходной – 7 ноября – открыты будут только дежурные пункты. О режиме их работы можно узнать, позвонив в саll-центр «Белпочты» по номеру 154.