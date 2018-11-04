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В Беларуси началась досрочная выплата пенсий
Новости Беларуси. В Беларуси началась выплата пенсий за 7 ноября. Такой услугой уже воспользовались жители Витебска, Могилева и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 ноября получить свои деньги можно будет по всей стране. Ну а в выходной – 7 ноября – открыты будут только дежурные пункты. О режиме их работы можно узнать, позвонив в саll-центр «Белпочты» по номеру 154.
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Новости Беларуси. В Беларуси началась выплата пенсий за 7 ноября. Такой услугой уже воспользовались жители Витебска, Могилева и Минска, сообщили в программе...
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