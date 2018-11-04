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6 ноября: какой сегодня праздник
Что было 6 ноября: примета дня и памятные даты
А давайте займёмся историей! Мы выбираем интересные, хотя и известные вам, людям образованным, факты и памятные даты, и оцениваем их с позиций сегодняшнего дня. Не забываем и о народных приметах.
Начнем с приметы. Свалиться нечаянно в яму на дороге – к долгой счастливой жизни и богатству. Упав в яму, никогда не спешите расстраиваться. Возможно, у Вас впереди отличные перспективы.
Колумб и табак
В этот день 526 лет назад Христофор Колумб, находясь на Кубе, впервые попробовал закурить. Его и его матросов заинтересовала странная картина: аборигены сворачивали высушенные листья в трубочки, поджигали их и с наслаждением вдыхали и выдыхали ароматный дым. Курильщиком сам Колумб не стал, но листья табака в Европу привез. Позже некий монах Панэ доставил сюда семена и стал выращивать. И пошло-поехало. Курить становилось модным, табаку приписывали целебные свойства. Французский дипломат Жан Нико, чтобы порадовать свою королеву Екатерину Медичи, даже послал ей в подарок листья и семена табака – растирать и нюхать, как говорится, «от всех болезней». «Черная королева», как прозвали ее современники, в знак благодарности назвала зелье никотином – по фамилии дипломата. В те времена все были увлечены табаком. И сейчас – не меньше. Но мы-то знаем, что грамм никотина убивает лошадь. Не всё, что Вам дарят даже от чистого сердца, принесет Вам пользу или пригодится в хозяйстве.
Изобретатель саксофона
В 1814 году в Бельгии родился Адольф Сакс. Вы угадали: это он изобрел саксофон. Его отец был человеком известным в музыкальных кругах. Он делал духовые инструменты. Адольф вечно крутился у отца под руками, смотрел, по мелочам помогал. Короче, был мальчик при деле. А к 16 годам даже смастерил самостоятельно флейту и кларнет. Отучившись в Брюссельской консерватории, Сакс в 20 лет принял на себя бизнес отца, да еще открыл в Париже фабрику музыкальных инструментов. Став хозяином, Адольф продолжает работать сам, много времени уделяет усовершенствованию кларнета. Наконец, смастерил штуковину с таким сильным звуком и широким диапазоном, что его даже оценил всемирно известный музыкальный авторитет Гектор Берлиоз. Изобретатель, понятное дело, назвал свое блестящее детище саксофоном. Но похвалы великого композитора не спасли Сакса от чужой зависти и интриг. Успешных людей не все любят. Его так затравили всякими исками и судами, что бизнес в конце концов лопнул, а здоровье стало ни к черту. Мастер дожил до 70 лет и умер в бедности холодным февральским днем 1894 года. Но его саксофон продолжает завораживать весь мир своими звуками. Если даже Вас съели недруги, но после Вас что-то хорошее осталось, жизнь Вы прожили не напрасно.
Последний альбом Queen
Бритва «Schick»
Кто-то каждое утро, а некоторые реже, берет в руки этот предмет – бритву со сменными лезвиями. Эту полезную штуку 90 лет назад 6 июня запатентовал американский подполковник Джейкоб Шик (от фамилии и название марки). Офицера натолкнула на эту революционную мысль конструкция винтовки. Она себе стреляет, только магазины с патронами меняются. Почему бритву не сделать по похожему принципу! Служба мешала бизнесу. Он снял погоны, стал предпринимателем, основал компанию. Дела шли неплохо. Но в 1935 году Шик уехал на ПМЖ в Канаду, так как на родине его начали преследовать за уклонение от уплаты налогов. Иногда простые и банальные вещи могут подсказывать грандиозные идеи.
Никто из жителей австрийской деревушки не мог подумать, что родившийся здесь 6 ноября 1988 года мальчик
Ваш В.Д.
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Что было 6 ноября: примета дня и памятные даты А давайте займёмся историей! Мы выбираем интересные, хотя и известные вам, людям образованным, факты и памятные даты, и...
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