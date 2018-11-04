ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

05.11.2018 21:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Канун и дата 7 ноября – это, традиционно, момент, когда в Беларуси появляются новые, построенные к празднику объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как социально значимые, так и производственные, необходимые для появления новых рабочих мест и развития экономики.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Так, 5 ноября в Минске после продолжительного ремонта распахнула двери малая сцена Молодежного театра. А в Гродненской области завершилась реконструкция детского сада. Разумеется, это далеко не все приятные сюрпризы, которые получат белорусы к 7 ноября.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Эту премьеру минчане ждали давно. Реконструкция малой сцены Молодежного театра длилась 9 лет. А сегодня здесь уже вовсю идут репетиции музыкального проекта.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

В новом образе предстал зрительный зал, гримерные, хореографический и репетиционные классы. Одним словом, настоящий простор для творчества. А в будущем эта сцена станет своеобразной стартовой площадкой для молодых актеров и режиссеров.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Виктор Старовойтов, генеральный директор Белорусского государственного молодёжного театра:
Все экспериментальные спектакли, хореографические, танцевальные, перфомансы будут проходить на этой площадке. Мы можем эту площадку предоставлять для экспериментов для студентов Академии искусств.

«Будет достойным украшением в городе». Наталья Кочанова об обновлённом Белорусском молодёжном театре

Премьерный спектакль состоится уже 1 декабря. По просьбам зрителей на малой сцене поставят комедию «Дружная семья».

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

В афише и постановки для юных ценителей этого искусства. А для самых искушенных зрителей актеры уже готовят танцевальный перфоманс. Сейчас возможности театра позволят воплощать самые смелые творческие идеи.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Ольга Коршун, СТВ:
По традиции, театр начинается с вешалки, но это территория экспериментов. Зрителей встречает Мельпомена – муза театра. Так что ждем громких нестандартных премьер, но вовсе от канонов отходить не собираются. К примеру, у же по сложившейся традиции театр, открывают накануне 7 ноября, а такие «премьеры» проходят в разных уголках страны.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Премьерный показ и у этих юных артистов. В программе запланированы танцы и инструментальные выступления. Но обновленный музыкальный зал в будущем позволит юным белорусам раскрыть весь диапазон своих талантов.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Илларион Буйко, воспитанник яслей-сада №2 Ивья:
Я люблю ходить в садик, его покрасили, второй этаж выглядит другим.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Анна Буйко, житель Ивья:
Наш детский сад наконец-то приобрёл красивый, современный, респектабельный вид. И мне, как родителю, очень радостно от этого.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Это здание построили еще в 82-го году. Оно давно требовало обновления. Строители утеплили стены, заменили окна, отремонтировали пищеблок. Уложились всего за 2 месяца, чтобы в канун 7 ноября дети смогли вернуться в уютные комнаты. А вскоре в детском саду появятся и новые игрушки. Сертификат на их приобретение – еще один подарок к празднику.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Поздравлять новоселов в преддверии 7 ноября в нашей стране уже традиция. Инициативу поддерживает глава государства. Традиционно, посещение таких объектов каждый ноябрь входит в рабочий график Президента. 2018 год не стал исключением. А череду новоселий открыл Витебский меховой комбинат. Кстати, накануне, общаясь с местными жителями агрогородка Болбасово, глава государства подчеркнул, что такие праздники и традиции объединяют белорусов и позволяют сохранить нашу историю.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

А этот подарок многие жители Гомельского региона воспримут буквально близко к сердцу. В областном кардиологическом центре появился современный ангиографический комплекс, который позволит проводить более точные и сложные операции.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

А еще снизит лучевую нагрузку на пациентов и врачей. Через некоторое время оборудование будет работать круглосуточно. А значит, шансы на выздоровление вырастают в разы.

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:
Этот новый аппарат позволяет сделать все необходимое для человека и улучшить качество жизни, и продлить жизни пациентам, которые сюда обращаются.

В эти предпраздничные дни новоселья по всей стране. Детские сады, новые предприятия, спортивные площадки – хорошие старты для новых возможностей. А главное, что 7 ноября в нашей стране уже давно стал днем приятных подарков и важных событий в самых разных сферах.
Новости по теме

6 ноября: какой сегодня праздник

Что было 3 ноября: Всемирный день мужчин и другие памятные даты

Что было 2 ноября: примета дня и памятные даты

Полнолуние 24 октября: Скорпиона ждёт любовь, а Тельца – насморк

Неделя выходных на майские праздники в 2019 году. В Беларуси рассмотрят такую возможность

«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ

«Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси». Александр Лукашенко поздравил женщин Беларуси с Днём матери

Президент Беларуси поздравил работников культуры с профессиональным праздником
‡агрузка...
Новости 24 часа

Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

Вспышка кори зафиксирована в Польше

Более 20 тысяч мигрантов с ножами пытаются прорваться в Европу

Кино, которое «заставляет снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Процентные ставки в белорусских банках достигли исторического минимума

Новости экономики за 05.11.2018

Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Канун и дата 7 ноября – это, традиционно, момент, когда в Беларуси появляются новые, построенные к празднику объекты, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Евросоюз обсудили перспективы сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика