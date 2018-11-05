Андрей Аршавин лишился работы

Последние три года Андрей Аршавин активно выступал за клуб «Кайрат». Спортсмен переехал в Казахстан вместе с женой и детьми, где не уставал демонстрировать свои спортивные навыки на поле. Теперь же стало известно, что нападающий лишился работы.





Об этом на своем официальном сайте сообщили представители клуба «Кайрат». Прощальный для Андрея матч на стадионе «Центральный» состоится 11 ноября в воскресенье. В своем обращении администрация команды поблагодарила Аршавина за блестящую игру и верность коллективу на протяжении долгих трех лет.









«В матче с карагандинским «Шахтером» клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алма-атинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы», — говорится в официальном сообщении клуба.

Пока о продолжении футбольной карьеры речи не идет, скорее всего, Андрей завершит выступление на больших турнирах. По сообщениям разных СМИ, родной для Аршавина клуб «Зенит» предложил ему с семьей вернуться в Петербург, а также занять место в тренерском штабе питерской команды.





К слову, в этом сезоне «Зенитом» руководит бывший футболист Сергей Семак, а вторым тренером является Анатолий Тимощук — обоих Андрей знает прекрасно по играм за сине-бело-голубых. Правда, слухи о том, что Андрей может вернуться в Петербург, появлялись регулярно на протяжении этих нескольких лет, но подтверждения они никогда не находили. Сам футболист пока никак не прокомментировал неожиданные перемены.









Андрей Аршавин три года играл за «Кайрат» // Фото: Instagram

Отметим, что Андрей Аршавин является одним из самых известных российских игроков. Он успел поиграть в «Зените», с которым завоевал титул чемпиона России по футболу. После удачного выступления на Евро 2008 спортсмен перешел в лондонский «Арсенал», где показывал отличные результаты.

После Англии Аршавин на некоторое время вернулся в Россию и играл за «Кубань», а затем неожиданно для многих перешел в казахстанский «Кайрат». Клуб был заинтересован в игроке такого уровня, поэтому предложил ему выгодный контракт.

Разумеется, чемпионат Казахстана сильно уступает российскому, поэтому Аршавин выгодно выделялся среди конкурентов. Прошлым летом в СМИ всплывала информация, что Андрея могут вызвать в сборную России, настолько высококлассную игру он показывал за «Кайрат», но позже Станислав Черчесов сказал, что не рассматривает такой вариант.

Однако болельщики из Казахстана все равно называли Аршавина в числе лучших футболистов местного чемпионата, о чем в своем заявлении напомнил и клуб «Кайрат».

«За три сезона в «Кайрате», Андрей провел в желто-черной футболке свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана», — сообщили представители клуба.







