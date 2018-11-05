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МОК повторно проверит допинг-пробы с Олимпиады-2012

05.11.2018 23:21 — Разное | Партизан  
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Все анализы МОК направляет в новую структуру ITA, которая и проводит их повторную проверку.

Международный олимпийский комитет (МОК) проводит повторный анализ допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, пишет "Спутник".

"Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время проводит дополнительную проверку образцов, взятых во время проведения Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Программа, в которой используются новейшие научные методы анализа, направлена на тестирование проб на все вещества, запрещенные в 2012 году", — рассказали в НОК.

Спортсмен будет проинформирован в случае, если дополнительная проверка снова покажет положительный результат. Затем в отношении атлета начнется разбирательство.

МОК отправляет все анализы в Международное агентство по тестированию (ITA), которое рассматривает все результаты и уведомляет об этом атлетов.


"В случае обнаружения факта нарушения правил спортсменам предоставляется выбор: быть заслушанными спортивным арбитражным судом или дисциплинарной комиссией МОК. Антидопинговые правила (ADR) для Олимпийских игр в Лондоне 2012 года таковы, что они применяются и после проведения повторных анализов, поэтому МОК также направляет анализы в ITA для повторного анализа", — пояснили в НОК.

До Игр-2016 в Рио-де-Жанейро было проведено более 500 повторных проверок спортсменов, которые принимали участие в ОИ-2012. В результате было выявлено 48 нарушений допинговых правил. "Повторные анализы были проведены для выявления анаболиков с помощью новой системы "долгосрочного испытания метаболизма (LTM)", — продолжили в НОК.

"Программа повторных анализов образцов с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне будет продолжена в 2019 году до истечения срока давности к 2020 году", — сказали в НОК.

Данная работа — это часть мер МОК по защите "чистых" атлетов. МОК до сих пор хранит образцы с Игр-2004 в Афинах и систематически их анализирует.

"По юридическим причинам МОК не будет давать подробную информацию о возможных случаях нарушений. Это произойдет в надлежащее время", — заявили в НОК.


 
 
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Все анализы МОК направляет в новую структуру ITA, которая и проводит их повторную проверку.
 
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