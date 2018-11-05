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Беларусы просят Минздав вернуть в аптеки лекарства для астматиков

05.11.2018 23:18 — Разное | Партизан  
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В конце прошлой недели появилась информация, что в беларуских аптеках закончились импортные лекарства против простуды, а новые не завозят. Речь идёт про препараты «Колдрекс» и «Фервекс». А сегодня, 5 ноября, появилась петиция от матери болеющего астмой ребёнка о том, что в аптеках нет лекарств против этого заболевания.

Как пишет женщина в тексте петиции, её сын − астматик, и за последний год у него было пять приступов. Сейчас он находится в устойчивой ремиссии благодаря лекарству. лечащий врач говорит, что ему ещё год нужно принимать «Монтелукаста 5» без перерыва. Но в последние месяцы есть перебои с поставками, хоть и в итоге семья получала коробочку вовремя. «Сегодня в районной аптеке мы не смогли получить необходимый препарат. Во всем Пуховичском районе нет препарата необходимой дозировки, да и в целом − одни остатки. Завозов не было давно», − пишет автор. 

Как утверждает мама, она согласна купить лекарство за свои деньги, но необходимой дозировки нет даже в Минске. А покупать препарат за границей проблематично − нужно будет потратиться и на нотариальный перевод рецепта. «Обращаю ваше внимание на то, что этот препарат выдается бесплатно. Таким образом на государственном уровне признается его необходимость для больных людей. В связи с вышеизложенным прошу вас обеспечить закупки препарата и скорейшее его направление в аптеки страны».

Напомним, в конце той недели обсуждались перебои с поставками импортных противопростудных лекарств − в частности, «Колдрекса», «Фервекса» (проблемы и с поставками «Терафлю»). В «Белфармации» ситуацию не прокомментировали, сославшись на пресс-службу Минздрава.

В пресс-службе объяснили, что лекарства могут отсутствовать из-за завершения регистрации в Беларуси. «Так как процедура государственной регистрации носит добровольный заявительный характер, Министерство здравоохранения не может обязать производителей регистрировать какие-либо конкретные лекарственные средства в определенный срок». Представители Минздрава посоветовали пользоваться другими лекарствами − хватает беларусских и зарубежных аналогов.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце прошлой недели появилась информация, что в беларуских аптеках закончились импортные лекарства против простуды, а новые не завозят. Речь идёт про препараты...
 
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