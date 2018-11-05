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Хозяин закрывшегося хутора Литовка: Местные жители обвиняли меня в сатанизме

05.11.2018 23:09 — Разное | Партизан  
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Литовка, один из самых мистических и красивых хуторов в Беларуси, который манил своей загадочностью и неповторимостью, закрывается.


Фото: Intex-Press.

Об этом «Нашей Ниве» рассказал хозяин усадьбы Сергей Коваль.

«Я получаю многочисленные жалобы от людей. Люди разные — мнения разные. Я их не осуждаю. Это их взгляд. Но и бороться нет сил. Меня обвиняли в сатанизме, в негативном влиянии на молодежь, и в том, что на озере из-за гостей усадьбы постоянные пьянки. Если уж воевать, то ЗА. Я против не воюю. Сейчас на ворота повесил замок. Не знаю, что буду делать дальше».

Хутор Литовка расположен неподалеку от Новогрудка. Это историческое место, описанное еще в поэме Адама Мицкевича «Гражина».

Финальную сцена из «Гражины» мастера по просьбе Сергея Коваля изобразили при оформлении автобусной остановки, установленной на средства бизнесмена. А обыкновенный дом усилиями Сергея превратился в единственный в своем роде комплекс. Здесь много кованых вещей, стены украшены лепниной, в комнатах много старинных вещей из дуба. Отдельная комната посвященный Владимиру Высоцкому, который здесь останавливался во время съемок фильмае «Сыновья уходят в бой».

Вход в усадьбу всегда был бесплатным. «Всё для людей», — говорил Сергей Коваль.

Усадьба фактически переходит в кладбище. Сам домик заполнен изображениями чудовищ, а посередине стоит кровать. Над ней на потолке висит огромный скелет смерти — седовласой женщины.

Сейчас же на воротах висит замок.


 
 
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Литовка, один из самых мистических и красивых хуторов в Беларуси, который манил своей загадочностью и неповторимостью, закрывается.
 
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