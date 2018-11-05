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В Индии убит тигр-людоед. Его ловили с помощью коз и духов Calvin Klein

05.11.2018 22:45 — Разное | Партизан  
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В индийском штате Махараштра два года велась безуспешная охота на шестилетнюю тигрицу, прозванную Т-1. В прошлом месяце власти даже пытались выманить из леса это опасное для людей животное с помощью мужских духов фирмы Calvin Klein, сообщает Би-би-си.



Эту тигрицу считают виновной в гибели 13 человек. Активисты вели кампанию за то, чтобы сохранить ей жизнь, но индийский Верховный суд решил не вмешиваться в ситуацию.

Как сообщили в службе лесного хозяйства Индии, в пятницу вечером вооруженный патруль выехал к деревне Борати после того, как местные жители сообщили, что заметили тигрицу.

Рейнджеры, обнаружившие животное, выстрелили в него дротиком с транквилизатором, после чего тигрица бросилась в сторону их автомобиля. Тогда один из патрульных застрелил ее из ружья с дистанции в 10 метров.

Видеокамеры, козы и Obsession от Calvin Klein

В августе тигрица и двое ее девятимесячных тигрят убили трех человек поблизости от города Пандхаркавада, что вызвало панику среди местных жителей.

Власти рекомендовали фермерам и пастухам покидать леса и поля до наступления темноты, передвигаться группами и не справлять нужду на открытом пространстве, что является для местных жителей обычным делом.

Чтобы поймать тигрицу, в округе установили более сотни видеокамер, а к деревьям в качестве приманки привязывали лошадей и коз. Было организовано круглосуточное патрулирование.

Obsession for Men

Власти даже пытались приманить тигрицу духами Obsession for Men от Calvin Klein, которые содержат вещество цибетон, обладающее мускусным запахом. В США проводились эксперименты, показавшие, что цибетон может привлекать ягуаров.

Это не первый случай использования парфюма в подобных целях. Как пишет газета Guardian, индийские власти использовали духи Obsession для поимки по меньшей мере еще двух тигров.

«В 2015 году в штате Тамилнад завелся тигр-людоед, и я заказал Obsession для его поимки, - рассказал газете руководитель местной ветеринарной службы доктор Прайяг. - Я также пробовал использовать тигриную мочу, но Obsession были эффективнее».

По его словам, духи Chanel No 5 тоже хорошо работают. «Но это дорого, поэтому я использовал CK Obsession», - пояснил доктор Прайяг.

Опасная тигрица

До нападения в Пандхаркаваде тигрицу Т-1 считали ответственной за гибель 10 человек за последние полтора года.

Исследования показали, что слюна в ранах семи жертв принадлежала самке тигра. У многих погибших были оторваны головы.

По словам корреспондента Би-би-си Сутика Бишваша, Т-1 нападала на людей, которые пасли скот в лесах. Жителям запрещено пасти скот на территории заповедника, и поэтому они часто выводят стада в леса, где много корма.

В Индии насчитывается более 2,2 тысячи тигров - около 60% мировой популяции этих животных.

В штате Махараштра поголовье составляет около 200 особей, но лишь треть из них живет на охраняемых территориях.

 
 
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В индийском штате Махараштра два года велась безуспешная охота на шестилетнюю тигрицу, прозванную Т-1. В прошлом месяце власти даже пытались выманить из леса это...
 
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