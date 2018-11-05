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Более 40 магазинов «Евроопт» будет открыто в Беларуси до конца года

05.11.2018 22:00 — Разное | Партизан  
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ООО «Евроторг» — оператор сети «Евроопт» — до конца 2018 года откроет в Беларуси более 40 магазинов различных форматов, сообщает Ассоциация розничных сетей.

Так, в начале ноября запланировано открытие магазина в Пружанах (общей площадью 261,5 м2), в Докшицах (77,2 м2), в Барановичах (385,3 м2), в агрогородке Лунно (284,7 м2).

Наиболее крупные торговые объекты компания намерена запустить в декабре, в том числе в Лунинце будет открыт магазин «Евроопт SUPER (E+)» (1,103 тыс. м2).

В Минске откроются два магазина «Евроопт SUPER (E+)» — по ул. Маршала Лосика (1,5 тыс. м2) и по Асаналиева (1,8 тыс. м2).

Также в декабре распахнут двери покупателям магазины «Евроопт SUPER (E+)» в Каменце, Глуске, агрогородке Полыковичи, в Клецке и Островце.

Напомним, «Евроторг» развивает сети магазинов под брендами «Евроопт» и «Бруснічка», к настоящему времени в них насчитывается 696 торговых объектов.

 
Теги: Минск
 
 
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ООО «Евроторг» — оператор сети «Евроопт» — до конца 2018 года откроет в Беларуси более 40 магазинов различных форматов, сообщает Ассоциация розничных сетей.
 
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