Более 40 магазинов «Евроопт» будет открыто в Беларуси до конца года

Так, в начале ноября запланировано открытие магазина в Пружанах (общей площадью 261,5 м2), в Докшицах (77,2 м2), в Барановичах (385,3 м2), в агрогородке Лунно (284,7 м2).





Наиболее крупные торговые объекты компания намерена запустить в декабре, в том числе в Лунинце будет открыт магазин «Евроопт SUPER (E+)» (1,103 тыс. м2).

Минске откроются два магазина «Евроопт SUPER (E+)» — по ул. Маршала Лосика (1,5 тыс. м2) и по Асаналиева (1,8 тыс. м2).

Также в декабре распахнут двери покупателям магазины «Евроопт SUPER (E+)» в Каменце, Глуске, агрогородке Полыковичи, в Клецке и Островце.





Напомним, «Евроторг» развивает сети магазинов под брендами «Евроопт» и «Бруснічка», к настоящему времени в них насчитывается 696 торговых объектов.