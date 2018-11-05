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Прогноз: какая валюта подорожает сильнее

05.11.2018 21:54 — Разное | Партизан  
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Как поведет себя белорусский рубль на этой неделе по отношению к основным валютам корзины? Подорожают ли доллар и евро?


фото: Myfin.by

В комментарии Myfin.by Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари», подводит итоги минувшей недели и дает прогноз по курсам валют на текущую неделю.

После трех подряд недель укрепления белорусского рубля к валютной корзине, на минувшей неделе белорусский рубль к корзине ослаб. Соответственно, стоимость корзины выросла.

На внешних рынках происходил рост евро по отношению к доллару. 

Пара евро/доллар  выросла за неделю с 1,1370 до 1,1430, или на 0,6%.

Доллар к российскому рублю не изменился. А евро к российскому рублю вырос на 0,5%.

Что касается белорусского рынка, то по отношению к рублю подорожали все три иностранные валюты.

Доллар вырос на 0,29%.

Евро, за счет его роста на мировых рынках, вырос сильнее – на 0,88%.

Российский рубль подорожал почти как доллар, чуть сильнее, - на 0,33%.

В результате стоимость валютной корзины выросла на 0,43%.

На этой неделе рост всех трех валют по отношению к белорусскому рублю может продолжится. Причем есть вероятность, что если евро продолжит свой рост на мировых рынках, то и к белорусскому рублю он будет расти сильнее других валют.
К концу текущей недели доллар может подорожать до 2,13 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 2,44 белорусского рубля.

А российский рубль будет стоить 3,24 белорусского рубля за 100 российских.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Как поведет себя белорусский рубль на этой неделе по отношению к основным валютам корзины? Подорожают ли доллар и евро?
 
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