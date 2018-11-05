Прогноз: какая валюта подорожает сильнее

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После трех подряд недель укрепления белорусского рубля к валютной корзине, на минувшей неделе белорусский рубль к корзине ослаб. Соответственно, стоимость корзины выросла.





На внешних рынках происходил рост евро по отношению к доллару.





Пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1370 до 1,1430, или на 0,6%.





Доллар к российскому рублю не изменился. А евро к российскому рублю вырос на 0,5%.





Что касается белорусского рынка, то по отношению к рублю подорожали все три иностранные валюты





Доллар вырос на 0,29%.





Евро, за счет его роста на мировых рынках, вырос сильнее – на 0,88%.





Российский рубль подорожал почти как доллар, чуть сильнее, - на 0,33%.





В результате стоимость валютной корзины выросла на 0,43%.





На этой неделе рост всех трех валют по отношению к белорусскому рублю может продолжится. Причем есть вероятность, что если евро продолжит свой рост на мировых рынках, то и к белорусскому рублю он будет расти сильнее других валют.

К концу текущей недели доллар может подорожать до 2,13 белорусского рубля.





Евро может вырасти до 2,44 белорусского рубля.





А российский рубль будет стоить 3,24 белорусского рубля за 100 российских.

