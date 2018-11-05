Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе встретился с Макеем





сообщает МИД Беларуси. Группа представителей аналитических центров США на два дня прилетела в Минск , чтобы встретиться с министром иностранных дел и представителями Минобороны. В состав делегации в том числе входит бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес,МИД Беларуси.





Кроме Ходжеса в Беларусь прилетели старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений им. Дж. Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического центра «Корпорация РЭНД» Брюс Макклинток, президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард и старший научный сотрудник этого фонда Владимир Сокор.





Как сообщает МИД, программа визита включает встречи в Министерстве обороны, а также посещение Минского суворовского военного училища, Парка высоких технологий, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Американские аналитики также примут участие в организованном экспертной инициативой «Минский диалог» брифинге, посвященном белорусско-американским отношениям. На мероприятии Ходжес и Карпентер выступят в качестве главных докладчиков.





В первый день визита группа представителей аналитических центров США встретилась с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Стороны обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений и перспективы их развития, ситуацию в европейском регионе и возможные направления взаимодействия с аналитическим сообществом США.





Ходжес и Ховард также возложили цветы к стеле «Минск — город-герой», отдав дань уважения тем, кто сражался за освобождение Беларуси в Великой Отечественной войне.





Это уже второй за последнюю неделю визит представителей США в Беларусь. Напомним, на прошлой неделе Лукашенко встретился с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом.





Ранее Уэсс Митчелл назвал Беларусь «частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма».