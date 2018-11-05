Глава официальных профсоюзов Орда: Куропаты — место памяти и скорби





Михаил Орда на субботнике в Куропатах. Фото tut.by.









«Куропаты, в нашем понимании, — это тоже прежде всего памятное место. Место памяти и скорби. И его, безусловно, надо обустроить, чтобы каждый человек, независимо от своих взглядов и национальности, мог прийти сюда и почтить память невинных жертв», — отметил Орда.





Среди других инициатив по благоустройству Орда назвал работу на «Кургане Славы», братской могиле лагеря-госпиталя «Ревир» в Бресте , военного мемориала на Успенской горке в Витебске и сожженной деревни Шауличи в Волковысском районе.



