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Глава официальных профсоюзов Орда: Куропаты — место памяти и скорби

05.11.2018 21:08 — Разное | Партизан  
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В интервью журналу «Беларуская думка» глава ФПБ Михаил Орда высказался, почему профсоюзы участвуют в благоустройстве Куропат.


Михаил Орда на субботнике в Куропатах. Фото tut.by.


«Куропаты, в нашем понимании, — это тоже прежде всего памятное место. Место памяти и скорби. И его, безусловно, надо обустроить, чтобы каждый человек, независимо от своих взглядов и национальности, мог прийти сюда и почтить память невинных жертв», — отметил Орда.

Среди других инициатив по благоустройству Орда назвал работу на «Кургане Славы», братской могиле лагеря-госпиталя «Ревир» в Бресте, военного мемориала на Успенской горке в Витебске и сожженной деревни Шауличи в Волковысском районе.


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В интервью журналу «Беларуская думка» глава ФПБ Михаил Орда высказался, почему профсоюзы участвуют в благоустройстве Куропат.
 
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