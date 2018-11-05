Беларусь и Венгрия намерены углубить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество

Состояние и перспективы развития белорусско-венгерских отношений обсудили в Минске министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и госсекретарь министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чаба Балог.

"В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-венгерских отношений. Особое внимание уделено вопросам углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, перспективам расширения взаимодействия в сфере пассажирских авиаперевозок", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Детально вопросы двустороннего экономического сотрудничества планируется рассмотреть в ходе 9-го заседания Белорусско-Венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое пройдет 6 ноября в Минске.