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Беларусь и Венгрия намерены углубить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество

05.11.2018 22:19 — Разное | Интерфакс  
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Состояние и перспективы развития белорусско-венгерских отношений обсудили в Минске министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и госсекретарь министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чаба Балог.

"В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-венгерских отношений. Особое внимание уделено вопросам углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, перспективам расширения взаимодействия в сфере пассажирских авиаперевозок", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Детально вопросы двустороннего экономического сотрудничества планируется рассмотреть в ходе 9-го заседания Белорусско-Венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое пройдет 6 ноября в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Состояние и перспективы развития белорусско-венгерских отношений обсудили в Минске министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и госсекретарь министерства...
 
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