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Следователи нашли мужчину, который изнасиловал и убил девочку 19 лет назад

05.11.2018 23:40 — Разное | UDF  
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Фото: Следственный комитет
Брестские следователи раскрыли убийство 14-летней девочки, совершённое 19 лет назад. Преступника вычислили по ДНК.

28 июня 1999 года в районе улицы Заводской в Барановичах неизвестный мужчина изнасиловал, а после ударил ножом в шею 14-летнюю девочку. Осматривая место происшествия, следователи нашли возле тела биологический материал, который мог принадлежать преступнику. Однако тогда получить его ДНК и сравнить с другими образцами не представлялось возможным.

Работа по уголовному делу не прекращалась с 1999 года, рассказывает представитель Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. В феврале 2018 года эксперты получили биологические образцы лиц, совершивших в Брестской области несколько разбоев. Их сверили с образцами, которые остались после нераскрытых преступлений прошлых лет. Биологический материал одного из разбойников совпал с генотипом, найденным в Барановичах в 1999 году.

Обвиняемому в тот момент было 20 лет. В тот день он праздновал день рождения. Получив отказ 14-летней девочки, он изнасиловал её и ударил ножом в шею. Школьница умерла на месте преступления.

Теперь мужчину будут судить за изнасилование и убийство. Он содержится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Брестские следователи раскрыли убийство 14-летней девочки, совершённое 19 лет назад.
 
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