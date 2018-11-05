Следователи нашли мужчину, который изнасиловал и убил девочку 19 лет назад



Фото: Следственный комитет

28 июня 1999 года в районе улицы Заводской в Барановичах неизвестный мужчина изнасиловал, а после ударил ножом в шею 14-летнюю девочку. Осматривая место происшествия, следователи нашли возле тела биологический материал, который мог принадлежать преступнику. Однако тогда получить его ДНК и сравнить с другими образцами не представлялось возможным.Работа по уголовному делу не прекращалась с 1999 года,представитель Следственного комитета по Брестской области. В феврале 2018 года эксперты получили биологические образцы лиц, совершивших в Брестской области несколько разбоев. Их сверили с образцами, которые остались после нераскрытых преступлений прошлых лет. Биологический материал одного из разбойников совпал с генотипом, найденным в Барановичах в 1999 году.Обвиняемому в тот момент было 20 лет. В тот день он праздновал день рождения. Получив отказ 14-летней девочки, он изнасиловал её и ударил ножом в шею. Школьница умерла на месте преступления.Теперь мужчину будут судить за изнасилование и убийство. Он содержится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.