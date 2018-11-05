ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лидском районе 10-летняя девочка заболела корью

05.11.2018 23:38 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
По данным Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии в агрогородке Бердовка (Лидский район) зарегистрирован случай кори у ребенка 10 лет. Диагноз выставлен 26 октября текущего года.

Об этом в социальной сети «В Контакте» сообщил заведующий детской поликлиникой г. Лида Сергей Рак.

«Ребенок лечился в стационарах города Лида и Гродно. Клиника кори нетипичная. Предварительный диагноз выставлен по лабораторным данным. Заключительный диагноз ещё не выставлен. Проводится эпидемиологическое расследование. Установлено наблюдение за контактными. Других случаев кори в Лидском районе не зарегистрировано. Единственной защитой против кори является прививка», — добавил специалист.

Напомним, что первый случай кори в стране в текущем году выявили в Волковыске у пятилетней девочки в конце февраля. Она не была привита, так как родители отказались от вакцинации. Вирус, который выявили в Волковыске, ранее не циркулировал в Беларуси.

По состоянию на начало апреля в Беларуси было зафиксировано около 40 случаев кори в Гродненской, Брестской и Гомельской областях. В Гомельскую область вирус попал из Одессы. Там с семьей отдыхал первый заболевший, он житель Жлобина. В августе в Гродно семья с двумя детьми также переболела корью. Как оказалось, дети не были привиты.

Корь — это аэрозольная инфекция: чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже заболел. Инкубационный период (от момента заражения до появления симптомов) — 10−18 дней, максимальный — 21 день. Если у вас повысилась температура, появились сыпь, боли в горле, кашель, воспалилась слизистая глаз, нужно незамедлительно обращаться к врачу.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диагноз выставлен 26 октября текущего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
От 6 до 9 лет. Суд огласил приговор по делу Коржича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика