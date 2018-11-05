"Объект 490" - сверхтанк всех времен и народов

У него была уникальная компоновка - корпус делился на 5 отсеков: топливный, двигатели и трансмиссия, вооружение, автомат заряжания, отсек экипажа. Танк имел два двигателя мощностью до 2000 л.с., 152-мм орудие и неземную бронезащиту экипажа с уровнем эквивалентным 2000-мм от подкалиберных снарядов и до 4500-мм от кумулятивных снарядов.Например Т-72 обеспечивает защиту только 450-мм от подкалиберных. Так же 490-ый имел возможность движения при повреждении 2-х гусеничных движителей, кондиционер, пневмоническую подвеску и другие нововведения.Получается, что Т-14 "Армата" - самая дешевая версия из всех передовых советских проектов (Объект 187, Объект 477, Объект 195) и огромный компромисс между ценой и функционалом.