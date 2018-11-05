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"Объект 490" - сверхтанк всех времен и народов

05.11.2018 23:28 — Разное | UDF  
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Он опередил своё время на 100-150 лет и был создан в 1989 году в СССР. "Объект 490" можно было уничтожить только прямым попаданием противокорабельной ракеты или ядерным взрывом.

У него была уникальная компоновка - корпус делился на 5 отсеков: топливный, двигатели и трансмиссия, вооружение, автомат заряжания, отсек экипажа. Танк имел два двигателя мощностью до 2000 л.с., 152-мм орудие и неземную бронезащиту экипажа с уровнем эквивалентным 2000-мм от подкалиберных снарядов и до 4500-мм от кумулятивных снарядов.

Например Т-72 обеспечивает защиту только 450-мм от подкалиберных. Так же 490-ый имел возможность движения при повреждении 2-х гусеничных движителей, кондиционер, пневмоническую подвеску и другие нововведения.

Получается, что Т-14 "Армата" - самая дешевая версия из всех передовых советских проектов (Объект 187, Объект 477, Объект 195) и огромный компромисс между ценой и функционалом.

 
 
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Он опередил своё время на 100-150 лет и был создан в 1989 году в СССР.
 
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