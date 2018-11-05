Убили со скуки. В Павлограде сын местной судьи с товарищем избили до смерти троих мужчин



Фото: Богдан Кравченко via Facebook

Что произошло

Сторожка на территории медсансчасти в Павлограде, где двое студентов избили бездомных / Фото пресс-службы полиции Днепропетровской области

Что известно о подозреваемых

Где сейчас нападавшие

По данным местных СМИ, один из виновников убийства – сын местной судьи.НВ рассказывает все, что известно о громкой истории.В ночь на 14 октября в Павлограде решили "развлечься" 19-летний местный студент и его 18-летний товарищ. ПоПавлоградской прокуратуры, оба они распивали алкогольные напитки, а затем, "ощущая скуку, решили развлечься, избивая лиц без определенного места жительства".Студенты отправились на территорию бывшей медико-санитарной части на ул. Плосконоса, где в сторожке нашли бомжей и стали приставать к ним, назвавшись полицейскими (один из ребят до недавнего времени учился в Днепропетровском государственном университете внутренних дел).Молодые люди потребовали от бездомных вернуть якобы украденный ими телефон. "Выдуманная история о краже стала поводом для дальнейшего избиения "правоохранителями" запуганных граждан", - сообщает прокуратура. Парни нанесли мужчинам многочисленные удары ногами по телу, "осознавая противоправность своих действий". Затем нападавшие решили поджечь своих жертв, выяснили журналисты программы Свідок телеканала НТН. Из огня мужчин вытащил случайный свидетель преступления.Кроме того, по данным полиции Днепропетровской области, ранее в ту же ночь двое парней совершили еще одно нападение: избили обычного прохожего.Первый умер сразу. Второго отправили в Днепр – он умер там. У этих людей были тяжелые травмы черепа, грудной клеткиВсего жертвами их жестоких действий стали трое мужчин: один из них скончался на месте избиения, двое других от полученных тяжелейших травм умерли позже в медучреждениях.- рассказал сайту Павлоград.dp.ua заместитель главврача больницы №4 по хирургииДольше всего боролся за жизнь третий из пострадавших – он скончался в ночь на 30 октября, повторно поступив к медикам с перитонитом вследствие нанесенных студентами травм, среди которых был и разрыв селезенки.рассказал об изначальном состоянии этого мужчины Константин Филиппов, заведующий отделением реанимации 4-й горбольницы Павлограда, которого цитирует НТН.Сюжет о преступлении в Павлограде днепровского 9 канала:По данным интернет-издания, один из подозреваемых в совершении преступления – студент Криворожского центра профессионального образования металлургии и машиностроения. Второй – его зовут Богдан Кравченко - до недавнего времени учился в Днепропетровском государственном университете внутренних дел.Однако несколько недель назад Кравченко исключили из вуза - информацию об этом телеканалуподтвердили в университете.– заявил программе Свідок первый проректор Днепропетровского государственного университета внутренних делзаявили в судеКравченко является сыном судьи Юрьевского районного суда Днепропетровской области,, уточняет НТН.В обнародованной в 2017 году декларации судьи Маренич действительно указано, что одного из двух ее сыновей зовутНа странице парня в соцсетиинформации о нем немного – кроме нескольких фото, свидетельствующих об увлечении студента восточными единоборствами.Кроме того, в качестве девиза на своей странице Кравченко избрал латинское изречение Ense petit placidam sub libertate quietem ("Мечом мы устанавливаем мир, но мир под знаменем свободы").На фоне разгорающегося скандала Юрьевский райсуд обнародовал заявление, в котором призвал СМИ не манипулировать общественным мнением, освещая громкое преступление.- говорится в заявлении суда.В нем также отмечено, что руководство суда и его пресс-служба не проясняли официально детальную информацию об обстоятельствах преступления - с цельюОба студента задержаны – их арестовали на два месяца и содержат в СИЗО города Днепр.– сообщила НТН пресс-секретарь Павлоградского отдела полицииМолодых людей подозревают в совершении особо тяжких преступлений – прокуратура открыла уголовное расследование сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: оконченное покушение на убийство; умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц; умышленное тяжкое телесное повреждение.