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Убили со скуки. В Павлограде сын местной судьи с товарищем избили до смерти троих мужчин
Фото: Богдан Кравченко via Facebook
По данным местных СМИ, один из виновников убийства – сын местной судьи.
НВ рассказывает все, что известно о громкой истории.
Что произошло
В ночь на 14 октября в Павлограде решили "развлечься" 19-летний местный студент и его 18-летний товарищ. По
Студенты отправились на территорию бывшей медико-санитарной части на ул. Плосконоса, где в сторожке нашли бомжей и стали приставать к ним, назвавшись полицейскими (один из ребят до недавнего времени учился в Днепропетровском государственном университете внутренних дел).
Сторожка на территории медсансчасти в Павлограде, где двое студентов избили бездомных / Фото пресс-службы полиции Днепропетровской области
Молодые люди потребовали от бездомных вернуть якобы украденный ими телефон. "Выдуманная история о краже стала поводом для дальнейшего избиения "правоохранителями" запуганных граждан", - сообщает прокуратура. Парни нанесли мужчинам многочисленные удары ногами по телу, "осознавая противоправность своих действий". Затем нападавшие решили поджечь своих жертв, выяснили журналисты программы Свідок телеканала НТН. Из огня мужчин вытащил случайный свидетель преступления.
Кроме того, по данным полиции Днепропетровской области, ранее в ту же ночь двое парней совершили еще одно нападение: избили обычного прохожего.
Первый умер сразу. Второго отправили в Днепр – он умер там. У этих людей были тяжелые травмы черепа, грудной клетки
Всего жертвами их жестоких действий стали трое мужчин: один из них скончался на месте избиения, двое других от полученных тяжелейших травм умерли позже в медучреждениях.
"Первый умер сразу. Второго отправили в Днепр – он умер там. У этих людей были тяжелые травмы черепа, грудной клетки", - рассказал сайту Павлоград.dp.ua заместитель главврача больницы №4 по хирургии Искендер Искендеров.
Дольше всего боролся за жизнь третий из пострадавших – он скончался в ночь на 30 октября, повторно поступив к медикам с перитонитом вследствие нанесенных студентами травм, среди которых был и разрыв селезенки.
"Тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер с двух сторон, комбинированный тяжелый шок", - рассказал об изначальном состоянии этого мужчины Константин Филиппов, заведующий отделением реанимации 4-й горбольницы Павлограда, которого цитирует НТН.
Сюжет о преступлении в Павлограде днепровского 9 канала:
Что известно о подозреваемых
По данным интернет-издания
Однако несколько недель назад Кравченко исключили из вуза - информацию об этом телеканалу
"Кравченко Богдан, учась в университете с 2015 года, можно сказать, хронически нарушал учебную дисциплину, имел постоянные пропуски занятий, за что в начале октября 2018 года был отчислен из университета", – заявил программе Свідок первый проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел Владимир Ковбаса.
"Преступление, в совершении которого обвиняется близкое к судье лицо, не связано с осуществлением судьей правосудия", - заявили в суде
Кравченко является сыном судьи Юрьевского районного суда Днепропетровской области, Светланы Маренич, уточняет НТН.
В обнародованной в 2017 году декларации судьи Маренич действительно указано, что одного из двух ее сыновей зовут Богдан Кравченко.
На странице парня в соцсети
Кроме того, в качестве девиза на своей странице Кравченко избрал латинское изречение Ense petit placidam sub libertate quietem ("Мечом мы устанавливаем мир, но мир под знаменем свободы").
На фоне разгорающегося скандала Юрьевский райсуд обнародовал заявление, в котором призвал СМИ не манипулировать общественным мнением, освещая громкое преступление.
"Напомним, что преступление, в совершении которого обвиняется близкое к судье лицо, не связано с осуществлением судьей правосудия", - говорится в заявлении суда.
В нем также отмечено, что руководство суда и его пресс-служба не проясняли официально детальную информацию об обстоятельствах преступления - с целью "недопущения нарушения правил судейской этики, разглашения тайны досудебного следствия и возможных спекуляций по поводу вмешательства в деятельность органов досудебного расследования".
Где сейчас нападавшие
Оба студента задержаны – их арестовали на два месяца и содержат в СИЗО города Днепр.
"Задержанным сообщено о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Задержанные находятся в условиях СИЗО города Днепр", – сообщила НТН пресс-секретарь Павлоградского отдела полиции Анна Малышева.
Молодых людей подозревают в совершении особо тяжких преступлений – прокуратура открыла уголовное расследование сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: оконченное покушение на убийство; умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц; умышленное тяжкое телесное повреждение.
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В Павлограде Днепропетровской области разгорается скандал вокруг жестокого преступления.
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