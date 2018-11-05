7 коротких фактов про приезд Лукашенко в Оршанский район



Фото: president.gov.by

сообщает

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"Надо шевелиться. Не надо надеяться только на государство. Оно свою роль сыграет. Там, где государство должно сделать, где вы не можете, там с государства надо спрашивать".

"Мы потихонечку будем вам помогать там, где должно подставить свое плечо государство. А говорят, что государство — это мы (народ, люди. — Прим.). Так давайте мы и будем крепить это государство. Все теперь за вами. И свою жизнь устраивать нам. Никто со стороны не придет и не поможет. Наоборот, будут, завидуя, где-то притормаживать".

Фото: president.gov.by

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Фото: president.gov.by

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"Этот поселок для меня — символ нашей неразрывной дружбы с россиянами. Здесь много работало (во времена СССР. — Прим.), большинство русских людей. Белорусы, русские, украинцы… Разные нации жили и когда-то эксплуатировали этот аэродром. Это был один из стратегических военных аэродромов. И пусть этот восстановленный поселок будет символом нашей нерушимой дружбы славянских народов, прежде всего россиян и белорусов. Это как памятник".

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Фото: president.gov.by

"Я бы вам не рекомендовал строить здесь сетевые магазины, ибо они угробят маленькие. У нас 11 таких, можно сказать, шаговой доступности. Они конкурируют между собой. А если сейчас сюда сетевой магазин пустим, у него есть возможность наполовину снизить цены, и он угробит эти (небольшие магазины — Прим.), а потом поднимет цены. Правда, эти шутки у нас недопустимы. Я их всех предупредил. Смотрите, очень аккуратно с этим. Тут я не хочу вам рекомендовать запрещать или нет, но такие магазинчики гробить нельзя".

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"Мы этот праздник Октябрьской революции оставили выходным днем. Конечно, это несколько другой подход … Но это наша история. Ее не перечеркнешь, ее не перепишешь. Тот, кто пытался, переписывая, бросить камень в прошлое, получал этот камень в настоящем. Мы оставили этот праздник. Но, естественно, время идет, и его (праздник. – Прим.) надо было наполнить каким-то другим смыслом… К этому дню было принято преподносить народу подарки в разных сферах. Мы эту добрую традицию оставили".

"Мы — мирные люди, не хотим войны. Мы не богаты, но никого не просим. Мы сами свое счастье заработаем. Если будем шевелиться, мы все сделаем сами. Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны. Не дай бог. Я знаю по этим горячим точкам. Для этого (мирной и благополучной жизни. — Прим.) мы должны быть как единое целое, видеть свои цели, жить так, как считаем нужным".

"Выступая перед представителями Запада на Мюнхенской конференции (встреча в Минске основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. — Прим.), я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция — все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за собственный счет".

"Я министру иностранных дел сказал — он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать".

Поселки, как Болбасово или Копысь, — это образец, по которому в ближайшие несколько лет приведут в порядок подобные населенные пункты по всей стране.Государство продолжит играть необходимую роль в развитии территорий — их благоустройстве, создании новых рабочих мест.В настоящее время возле Болбасово развернуто строительство, восстанавливается аэропорт, возле которого разместится крупный промышленно-логистический центр.Здесь прекрасная логистика — международная автомобильная трасса, железнодорожный узел, будет воздушная гавань.А вот эта цитата без комментариев.Президент лично оценил ассортимент в двух продуктовых магазинах, один из которых государственный, а другой частный. Было отмечено, что в целом и тот, и другой пользуются спросом у покупателей, а цены на те или иные товары могут отличаться, однако в среднем находятся примерно на одинаковом уровне.Значит, создавайте условия, чтобы они могли работать на равных — частные магазины и государственные. Людям же главное, чтобы качественный был продукт и дешевый.Александр Лукашенко призвал с осторожностью подходить к вопросу строительства в этой местности крупных сетевых магазинов, чтобы не погубить небольшие магазины шаговой доступности.Александр Лукашенко посетил в Болбасово и обновленный Дом культуры. И дети, и взрослые получили от белорусского лидера сладкие подарки — для них были специально припасены плитки шоколада «Президент».На встрече с жителями Болбасово Александр Лукашенко говорил про День Октябрьской революции, про подарки в социальной сфере, исключительно миролюбивую политику белорусского государства и народа, транзитное значение Беларуси и белорусскую внешнеполитическую линию.