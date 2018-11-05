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"Новая газета" сообщила о гибели в Сирии бойцов ЧВК "Вагнер"

05.11.2018 22:51 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Сирии при взрыве погибли 11 человек, шестеро из которых предположительно были бойцами частной военной компании «Вагнер».

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на неназванный источник в Сирии. О гибели шести бойцов ЧВК из России при взрыве также сообщает базирующаяся в Лондоне организация Syrian Observatory for Human Rights.

Взрыв произошел 4 ноября в здании у трассы Дамаск — Дейр-эз-Зор. В нем размещается одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии, усиленное российскими «военными советниками», пишет «Новая газета».

По сведениям издания, при взрыве погибли пятеро сирийских военнослужащих. По данным Syrian Observatory for Human Rights, всего погибли 11 человек.

«Новая» направила запрос в российский МИД.

В мае «Новая газета» со ссылкой на источник сообщала, что в боестолкновении в Сирии погибли четверо российских военнослужащих и двое бойцов ЧВК. Минобороны позже заявило о гибели четверых военных. Военное ведомство и МИД отрицают участие бойцов ЧВК в операции.

В феврале СМИ со ссылкой на источники сообщили о гибели в Дейр-эз-Зоре десятков или сотен российских бойцов ЧВК. Они погибли в результате ударов коалиции во главе с США по силам сторонников Башара Асада, начавших наступление на штаб вооруженной оппозиции, где были американские военные советники.

МИД России подтвердил, что в результате ударов коалиции США погибли пять человек, которые предположительно были гражданами России, но не военнослужащими. Российское Минобороны заявило, что группировка российских ВКС тогда потерь не понесла.

 
 
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В Сирии при взрыве погибли 11 человек, шестеро из которых предположительно были бойцами "Вагнера".
 
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