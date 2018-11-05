6 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов.

ПРИМЕТЫ:

Арефа, Светец (светец- подставка для горящей лучины). Девицы собирались прясть, а всякий парень о светце задумывал.

РОДИЛИСЬ:

1814 Адольф САКС, бельгийский изобретатель саксофона.

1835 Чезаре (Цезарь) ЛОМБРОЗО, итальянский психиатр и криминалист. Ломброзо был первым учёным-криминалистом, который начал изучать не природу преступления, а самого преступника. Он отнёс преступников к особой разновидности людей, ещё одной разновидностью стали, по Ломброзо, гении.

1851 Чарльз Генри ДОУ, американский финансовый журналист и основатель Dow Jones & Company - службы финансовых новостей. Об индексе Доу-Джонса сегодня слышал каждый, но разбираются в нём только специалисты.

1858 КАРАН Д’АШ (Эммануэль ПУАРЕ), популярный французский карикатурист. Внук наполеоновского офицера родился и учился в Москве, отсюда и его русский псевдоним.

1861 Джеймс НЕЙСМИТ, канадско-американский преподаватель физкультуры, который в декабре 1891 года придумал игру баскетбол.

1955 Мария Оуингс ШРАЙВЕР, американская телеведущая, племянница президента КЕННЕДИ, бывшая жена Арнольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА. Перед свадьбой отец Марии подарил своему будущему зятю лабрадора по кличке Конан. И сказал Марии, чтобы она понаблюдала за тем, как Арнольд будет обращаться с собакой. Мол, это покажет его отношение к будущим детям. У неё от Шварценеггера четверо детей. Несколько лет Арнольд запрещал жене носить брюки.

1965 Марина Арнольдовна ХЛЕБНИКОВА, российская певица. Родилась в семье радиофизиков. У неё дочь Доминика.

1970 Итан Грин ХОУК, американский актёр, бывший муж Умы ТУРМАН. Он родился у 17-летней матери.

1971 Александр Валерьевич НОСИК, российский актёр.

1978 Яна Алексеевна ЧУРИКОВА, российская телеведущая. Родилась в семье военного. У неё дочь Таисия.

1987 Ана ИВАНОВИЧ, сербская теннисистка. Рост 184 см, вес 69 кг. Несколько лет носила титул «самой сексуальной теннисистки планеты». У неё сын от немецкого футболиста Бастиана ШВАЙНШТАЙГЕРА. За карьеру заработала около $16 млн.

1988 Эмма (Эмили Джин) СТОУН, американская актриса.

СОБЫТИЯ:

1796 Умерла российская императрица ЕКАТЕРИНА II.

1893 Умер Пётр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ, российский композитор. По официальной версии, объявленной братом Чайковского Модестом, он стал жертвой эпидемии холеры в Москве, неосмотрительно выпив стакан некипячёной воды. Но уже тогда ходили слухи, что композитор покончил с собой. Причиной возможного самоубийства было желание избежать скандала из-за любовной связи Чайковского с герцогом, родственником императорской семьи. Если бы скандал разразился, то Чайковского ждали лишение всех прав и ссылка в Сибирь. Государь же, узнав о причине смерти композитора, прослезился и молвил: «Герцогов у нас много, а Чайковский был один!».

1928 Полковник Джейкоб ШИК запатентовал электрическую бритву.

1945 В Минске началось строительство мотовелозавода.

1952 США взорвали свою первую водородную бомбу (на атолле Эниветок).

2000 В возрасте 95 лет умерла Стефания СТАНЮТА, знаменитая белорусская актриса.