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Музей холодной войны откроется под белорусским Щучином
06.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Под белорусским Щучином откроют музей холодной войны. Экспозицию разместят в бункере, который долгое время был засекречен. Чем выставка удивит туристов, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.
Связь только по рации. Мобильные устройства сигнал не ловят. Три этажа музея находятся под землей. Это более пятидесяти комнат: рабочих и жилых помещений. Бункер строили на случай ядерной войны. Сейчас кабинеты открывают для посетителей по мере наполнения экспонатами.
«Сохранились некоторые документы, которые не представляли из себя военные секреты. Так как здесь были связисты, то за моей спиной много разных телефонов. Это, честно сказу, наши старания», – рассказала Лариса Волчок.
Экспонаты в бункере стали появляться год назад. Когда его арендовала туристическая фирма. В казарме появилось белье, в столовой – кухонная утварь. Предыдущие 15 лет убежище пустовало.
Но посетителей музей привлекает не только страшилаками о привидениях. Кто-то приходит вспомнить армейские будни, кто-то погрузиться в эпоху, в которой никогда не жил.
История холодной войны – это не только гонка вооружения. СССР и США десятилетиями боролись за лидерство в мире и соперничали во многих сферах жизни. Поэтому в бункере хотят собрать и коллекцию вещей под названием «Сделано в СССР».
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Экспонаты разместят в бункере, который строили на случай ядерной войны.
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