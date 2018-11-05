Музей холодной войны откроется под белорусским Щучином

Под белорусским Щучином откроют музей холодной войны. Экспозицию разместят в бункере, который долгое время был засекречен. Чем выставка удивит туристов, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.



Забор с колючей проволокой. На табличке надпись: «Посторонним вход воспрещен». Сложно представить, что здесь кого-то ждут. Но сегодня военный бункер используется в мирных целях. Экскурсвод Лариса Волчок готовится к новой группе туристов.

Связь только по рации. Мобильные устройства сигнал не ловят. Три этажа музея находятся под землей. Это более пятидесяти комнат: рабочих и жилых помещений. Бункер строили на случай ядерной войны. Сейчас кабинеты открывают для посетителей по мере наполнения экспонатами.

«Сохранились некоторые документы, которые не представляли из себя военные секреты. Так как здесь были связисты, то за моей спиной много разных телефонов. Это, честно сказу, наши старания», – рассказала Лариса Волчок.

Экспонаты в бункере стали появляться год назад. Когда его арендовала туристическая фирма. В казарме появилось белье, в столовой – кухонная утварь. Предыдущие 15 лет убежище пустовало.



Сейчас в музее восстанавливают коммуникации. Электричество есть не во всех комнатах, но экскурсоводам это на руку. Плохое освещение создает особую атмосферу. Говорят, здесь даже живут призраки.



Это место покрыто тайной. Военные неохотно делятся секретами, информацию приходится собирать по крупицам. К тому же появляются новые загадки. Например, кто такая Алиса? Призрак лейтенанта, пропавшего без вести, живет здесь со времен холодной войны. А вот девочка в розовом платьице в бункере поселилась недавно.

«Лично я приведений не встречал, но говорят, что есть. Когда я здесь один работал, без генератора, в темноте, просто звуки какие-то слышал, как будто кто-то радиолу настраивает, волну ищет в соседней комнате. Я даже выходил. Прошелся – никого. Потом музыка звучала. Я сам в приведения не верю. Но сам слышал. Если бы кто рассказал, не поверил бы», – рассказал электрик Владимир Шпаковский.

Но посетителей музей привлекает не только страшилаками о привидениях. Кто-то приходит вспомнить армейские будни, кто-то погрузиться в эпоху, в которой никогда не жил.

История холодной войны – это не только гонка вооружения. СССР и США десятилетиями боролись за лидерство в мире и соперничали во многих сферах жизни. Поэтому в бункере хотят собрать и коллекцию вещей под названием «Сделано в СССР».



Когда бункер восстановят полностью, в нем будут устраивать и экскурсии, и квесты.