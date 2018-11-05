Смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей на М1



Фото: УСК по Минской области

Районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких транспортных средств.Как информирует пресс-служба УСК по Минской области, 3 ноября текущего года около 55-летний житель Несвижа, находясь за рулем автопоезда марки «Volv»o с полуприцепом, двигался по автодороге «Брест-Минск-граница РФ» в направлении Бреста.Вблизи поселка Колосово он совершил столкновение с остановившимися перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобилями Lancia и Geely. От удара легковушки продолжили движение, они совершили наезд на 78-летнюю жительницу Столбцов, которая в это время переходила пешеходный переход.В результате аварии пенсионерка скончалась на месте происшествия. Также пострадали находившиеся в Geely 22- и 23-летние пассажиры и 24-летний водитель.В отношении водителя автопоезда возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.