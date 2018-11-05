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Смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей на М1

06.11.2018 00:07 — Разное | UDF  
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Фото: УСК по Минской области
В Столбцовском районе произошло смертельное ДТП, начато расследование.

Районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких транспортных средств.

Как информирует пресс-служба УСК по Минской области, 3 ноября текущего года около 55-летний житель Несвижа, находясь за рулем автопоезда марки «Volv»o с полуприцепом, двигался по автодороге «Брест-Минск-граница РФ» в направлении Бреста.

Вблизи поселка Колосово он совершил столкновение с остановившимися перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобилями Lancia и Geely. От удара легковушки продолжили движение, они совершили наезд на 78-летнюю жительницу Столбцов, которая в это время переходила пешеходный переход.

В результате аварии пенсионерка скончалась на месте происшествия. Также пострадали находившиеся в Geely 22- и 23-летние пассажиры и 24-летний водитель.

В отношении водителя автопоезда возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Столбцовском районе произошло смертельное ДТП, начато расследование.
 
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