Иссохший Меньшиков ухватился за цветущую Пугачеву



Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"

Снимок, вероятнее всего, был сделан за кулисами театра Ермоловой после премьеры спектакля "Макбет". Действо происходило в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой.Народный артист Россиивыступил не только в качестве художественного руководителя постановки, но и исполнил в ней одну из главных ролей. Поддержать приятеля пришла блистательная, которая филигранно подошла к выбору наряда для выхода в свет.Черный сдержанный костюм отлично дополнил образ артистки. Пользователи Сети отметили, что Примадонна выглядит потрясающе.Однако на контрасте с Пугачевой Меньшиков выделился в менее выгодном свете. Внешний вид артиста встревожил поклонников. Внимательные подписчики отметили болезненную худобу и изможденный вид кумира.Фанаты предположили, что актер сбросил вес из-за того, что последнее время полностью погружен в творчество. Меньшиков вынужден работать над несколькими проектами одновременно.Ранее Пугачева показала в своем Instagram отрывок записи одной из встреч с поклонниками.говорила она.