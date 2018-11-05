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Иссохший Меньшиков ухватился за цветущую Пугачеву

06.11.2018 00:04 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Последнее время общественность активно обсуждает совместный снимок актера Олега Меньшикова и певицы Аллы Пугачевой. Поклонников поразил контраст во внешнем виде звезд.

Снимок, вероятнее всего, был сделан за кулисами театра Ермоловой после премьеры спектакля "Макбет". Действо происходило в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой.

Народный артист России Олега Меньшиков выступил не только в качестве художественного руководителя постановки, но и исполнил в ней одну из главных ролей. Поддержать приятеля пришла блистательная Алла Пугачева, которая филигранно подошла к выбору наряда для выхода в свет.

Черный сдержанный костюм отлично дополнил образ артистки. Пользователи Сети отметили, что Примадонна выглядит потрясающе.


Однако на контрасте с Пугачевой Меньшиков выделился в менее выгодном свете. Внешний вид артиста встревожил поклонников. Внимательные подписчики отметили болезненную худобу и изможденный вид кумира.

Фанаты предположили, что актер сбросил вес из-за того, что последнее время полностью погружен в творчество. Меньшиков вынужден работать над несколькими проектами одновременно.

Ранее Пугачева показала в своем Instagram отрывок записи одной из встреч с поклонниками. "Я боюсь, например, интервью, в котором я могу показаться умной. А я ж не глупая женщина и скрыть это безумно сложно. Потому что как только я покажу себя умной – все! Скажут: "Что-то она глупую песню какую-то спел". То есть все мои песни вдруг начинают глупеть", – говорила она.

 
 
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Последнее время общественность активно обсуждает совместный снимок Олега Меньшикова и Аллы Пугачевой.
 
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