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Какой банк самый эффективный?

06.11.2018 06:17 — Разное | Myfin  
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Какой банк самый эффективный?
фото: pexels.com

Чтобы ясно представить ситуацию, воспользуемся данными бухгалтерского отчета Национального банка Республики Беларусь за 3 квартал 2018 года.

Как оценить эффективность работы банка?

Этот вопрос имеет, как минимум, два дополняющих друг друга ответа. Успех работы банка это:

  • Величина его чистой прибыли.
  • Отношение этой прибыли к собственному капиталу банка.

Последний показатель называется коэффициентом ROE, им пользуются для оценки эффективности банков по всему миру. Однако на экономику государства прямо влияет именно реальная прибыль в абсолютных показателях.

Рейтинг банков по абсолютной прибыли

Заработанные банками деньги имеют особое значение для экономики государства, т.к. становятся источником инвестиций в производство товаров и услуг. Это предполагает рост в других отраслях и повышение доходов граждан, хотя и не прямо, но по мере оборота капитала.

Топ-10 банков Беларуси по абсолютной прибыли в 3 квартале 2018 года выглядит так:

Какой банк самый эффективный?

Общие показатели первой десятки по чистой прибыли демонстрируют высокую корреляцию (взаимосвязь) между величиной собственных активов и прибылью в денежном выражении.

Но сразу заметно, что величина капитала не всегда обеспечивает прибыль пропорциональную сумме активов.

  • Первый в списке – Беларусбанк, в его распоряжении почти 40% совокупного капитала всей банковской системы Республики.
  • Второй по прибыли – Приорбанк. Этот банк заработал вдвое меньше, но его собственный капитал немного превышает 6% от общей массы.

Рейтинг эффективности использования собственного капитала

Все банки пользуются для получения прибыли собственными активами и заемными средствами, т.е. деньгами клиентов, привлеченными в качестве депозитов и другими способами. Однако сумма, которую банки могут привлечь со стороны, зависит от величины собственных активов. Прибыль банков от всех операций в конечном итоге увеличивает их собственный капитал.

Потому наиболее обоснованным показателем эффективности выглядит именно коэффициент ROE вычисляемый в процентах по формуле:

ROE = Чистая прибыль / Собственные активы * 100.

Топ-10 по этому показателю имеет такой вид:

Какой банк самый эффективный?

 
 
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По итогам 3 квартала видно, что банковская система Беларуси работала прибыльно.
 
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