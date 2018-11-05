Какой банк самый эффективный?



фото: pexels.com

Чтобы ясно представить ситуацию, воспользуемся данными бухгалтерского отчета Национального банка Республики Беларусь за 3 квартал 2018 года.

Как оценить эффективность работы банка?

Этот вопрос имеет, как минимум, два дополняющих друг друга ответа. Успех работы банка это:

Величина его чистой прибыли .

. Отношение этой прибыли к собственному капиталу банка.

Последний показатель называется коэффициентом ROE, им пользуются для оценки эффективности банков по всему миру. Однако на экономику государства прямо влияет именно реальная прибыль в абсолютных показателях.

Рейтинг банков по абсолютной прибыли

Заработанные банками деньги имеют особое значение для экономики государства, т.к. становятся источником инвестиций в производство товаров и услуг. Это предполагает рост в других отраслях и повышение доходов граждан, хотя и не прямо, но по мере оборота капитала .

Топ-10 банков Беларуси по абсолютной прибыли в 3 квартале 2018 года выглядит так:





Общие показатели первой десятки по чистой прибыли демонстрируют высокую корреляцию (взаимосвязь) между величиной собственных активов и прибылью в денежном выражении.

Но сразу заметно, что величина капитала не всегда обеспечивает прибыль пропорциональную сумме активов.

Первый в списке – Беларусбанк , в его распоряжении почти 40% совокупного капитала всей банковской системы Республики.

, в его распоряжении почти 40% совокупного капитала всей банковской системы Республики. Второй по прибыли – Приорбанк . Этот банк заработал вдвое меньше, но его собственный капитал немного превышает 6% от общей массы.

Рейтинг эффективности использования собственного капитала

Все банки пользуются для получения прибыли собственными активами и заемными средствами, т.е. деньгами клиентов, привлеченными в качестве депозитов и другими способами. Однако сумма, которую банки могут привлечь со стороны, зависит от величины собственных активов. Прибыль банков от всех операций в конечном итоге увеличивает их собственный капитал.

Потому наиболее обоснованным показателем эффективности выглядит именно коэффициент ROE вычисляемый в процентах по формуле:

ROE = Чистая прибыль / Собственные активы * 100.

Топ-10 по этому показателю имеет такой вид:



