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Какой банк самый эффективный?
Чтобы ясно представить ситуацию, воспользуемся данными бухгалтерского отчета
Как оценить эффективность работы банка?
Этот вопрос имеет, как минимум, два дополняющих друг друга ответа. Успех работы банка это:
Последний показатель называется коэффициентом ROE, им пользуются для оценки эффективности банков по всему миру. Однако на экономику государства прямо влияет именно реальная прибыль в абсолютных показателях.
Рейтинг банков по абсолютной прибыли
Заработанные банками деньги имеют особое значение для экономики государства, т.к. становятся источником
Топ-10 банков Беларуси по абсолютной прибыли в 3 квартале 2018 года выглядит так:
Общие показатели первой десятки по чистой прибыли демонстрируют высокую корреляцию (взаимосвязь) между величиной собственных активов и прибылью в денежном выражении.
Но сразу заметно, что величина капитала не всегда обеспечивает прибыль пропорциональную сумме активов.
Рейтинг эффективности использования собственного капитала
Все банки пользуются для получения прибыли собственными активами и заемными средствами, т.е. деньгами клиентов, привлеченными в качестве депозитов и другими способами. Однако сумма, которую банки могут привлечь со стороны, зависит от величины собственных активов. Прибыль банков от всех операций в конечном итоге увеличивает их собственный капитал.
Потому наиболее обоснованным показателем эффективности выглядит именно коэффициент ROE вычисляемый в процентах по формуле:
ROE = Чистая прибыль / Собственные активы * 100.
Топ-10 по этому показателю имеет такой вид:
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По итогам 3 квартала видно, что банковская система Беларуси работала прибыльно.
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