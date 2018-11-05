Сможет ли Беларусь превратиться в ИТ-страну?





За 2018 год ИТ-отрасль страны вырастет на 500 млн долларов, то есть 25% экономического роста будет за счет ИТ, сообщил в ходе «Кастрычніцкага эканамічнага форуму» (KEF-2018) основатель VP Capital Виктор Прокопеня.

Как отметил 5 ноября во время «Кастрычніцкага эканамічнага форуму» (KEF-2018) основатель VP Capital Виктор Прокопеня, по итогам 2018 года ИT-сфера Беларуси прирастет на 40%, что составляет 500 млн долларов.

«Получается, что 25% экономического роста будет обеспечено за счет ИT-сектора», – заметил он.

Прокопеня также обратил внимание на число занятых в ИТ и отметил, что пока это только 2,5%,, что гораздо ниже, чем в среднем по Европе, где данный показатель равен 5%.

«А есть страны, где в ИТ-секторе занято порядка 11% населения. Поэтому очевидно, что этот процент можно увеличивать в Беларуси, – считает бизнесмен. – Мы позитивно смотрим в будущее, хоть и понимаем, что есть много проблем, которые надо решать, чтобы и дальше обеспечивать рост данной сферы».

Директор по цифровой трансформации A1 Telekom Austria Group Денис Филазафович отметил, что все же является скептиком и не видит долгосрочных факторов, которые бы могли этот рост подпитывать.

При этом он подчеркнул, что рывок в 40% и та динамика, которую демонстрирует ИТ-сфера в последние 10 лет, безусловно, вызывают оптимизм.

«Но долго это продолжаться не может, есть целый ряд существенных ограничений, – сказал Филазафович. – Хотя должен признать, что ИТ – это сегодня, пожалуй, единственная отрасль, которая может конкурировать с другими странами практически без каких-либо ограничений.

У ИТ-сектора нет сырья, и это преимущество

Виктор Прокопеня также уверен, что у ИТ-сферы много преимуществ перед другими отраслями.

«Очень важно, что у ИТ-сектора нет сырья, нет нефти, цену на которую могут поднять, поэтому он достаточно независим и у него есть возможность самостоятельно принимать решения. Единственным «сырьем» в данной сфере являются «мозги», это то, во что сегодня надо максимально вкладывать ресурсы, деньги», – сказал он.

Он также заявил, что одна из последних инициатив ИТ-сообщества – направить часть средств из фонда ПВТ (резиденты перечисляют 1% своей выручки) на ИТ-образование.

Что будет с кадрами в ИТ?

«В Беларуси сегодня 4,5 млн занятого в экономике населения, а рабочих мест в ИТ-секторе в мире миллионы миллионов. И все это быстро растет. Есть ли возможность найти места для всех желающих работать в данной сфере? Да, есть. Но смогут ли все переучиться и получить какое-то образование, чтобы это сделать? Далеко не факт», – заявил Виктор Прокопеня.

«Очевидно, что огромное количество рабочих мест в целом исчезнет со временем, то есть нет гарантированных рабочих мест, которые будут точно доступны через 50 лет. И как сотруднику Минпрома, так и программисту сегодня неочевидно, что будет через 50 лет. Поскольку мир меняется, то зарабатывать можно будет только одним способом: за счет знаний и создавая новые знания», – уверен бизнесмен.

Отвечая на вопрос из зала «Не улетите ли вы, если здесь похолодает?», Виктор Прокопеня заметил, что уже были времена, когда в Беларуси «холодало», но уехали все равно только немногие. Есть те неравнодушные, которые готовы развивать родину..

«Гораздо более актуальный вопрос для нашей страны: не улетит ли капитал и что нам нужно сделать, чтобы его здесь стало больше», – подытожил бизнесмен.