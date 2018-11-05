От активных работ до запустения. Смотрите, как сейчас выглядят крупные долгострои Минска

Недавно стало известно , что работы на стройке «Газпром центра» должны развернуться на всю мощь в начале следующего года. Мы же решили посмотреть, как обстоят дела и на других крупных долгостроях столицы. Смотрите, что происходит в рабочее время буднего дня на стройплощадках отеля «Хаятт», комплекса «Магнит Минска», гостиницы у цирка и, собственно, «Газпром центра».

Отель «Хаятт»

Строительство пятизвездочного отеля на Старовиленском тракте в 2010 году начала компания «Сырьевые ресурсы». Планировалось, что гостиницу сдадут к чемпионату мира по хоккею 2014 года, но в 2015 году строительство заморозили из-за недостатка средств. Застройщик начал процедуру банкротства, а недострой выставили на торги. Они проходили несколько раз, цена упала до 35 миллионов рублей (почти в два раза), но покупателя на объект не нашлось. Вот так он выглядит сегодня:

















Незавершенное законсервированное строение состоит из гостиницы на 246 номеров, ресторанов, СПА-зоны, конференц-залов, административных и торговых помещений и другого. Общая площадь — 46,1 тысячи квадратных метров. Готовность объекта — около 70%. Правда, как видим, он постепенно приходит в запустение. Дата нового аукциона пока не определена.

«Магнит Минска»

«Магнит Минска» — это сооружение на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского, которое с 2009 года строит иранская компания «Кейсон». В одной части комплекса должен разместиться бизнес-центр, в другой — отель. В основании между ними — 4-этажный торгово-развлекательный центр. Вот как выглядит этот объект:























Завершить строительство планировалось еще до конца 2013 года, но санкции Запада в отношении Ирана и ряд других факторов не позволили проекту реализоваться в этот срок. Несколько раз Александр Лукашенко продлевал сроки окончания строительства, за что инвестор переводил деньги на нужды государства. Один раз иранцы перечислили 2 миллиона долларов на стройку Верховного суда, второй — миллион на Дворец гимнастики.

Указом президента срок сдачи «Магнита Минска» продлили до конца 2018 года. Но, как видим, уложится в этот срок явно не получится. В рабочее время буднего дня строителей на объекте мы не заметили.

«Газпром центр»

Строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году. Объект разместится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости на площади 8,27 га, на месте бывшего автовокзала «Московский». Сейчас стройка выглядит вот так:

















Будущий комплекс должен включать офисы белорусских «дочек» «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. Окончание строительства сразу было запланировано на 2018 год.

Но летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а потом стройку законсервировали. Через год ее расконсервировали, но задумались об удешевлении проекта. «Газпром» пересматривал как объем инвестиций, так и объем самого комплекса. В начале 2018 года был выбран новый генподрядчик — Codest International. Недавно в Мингорисполкоме сказали, что на всю мощь стройка должна развернуться в начале 2019 года. До 2020 года работы должны быть завершены, но пока строителей тут не видно.

Комплекс у цирка

Многофункциональный комплекс с элитным отелем возле цирка начинала строить компания «Элит Эстейт», которая была дочерним предприятием «Трайпла». Объект планировали сдать еще к 1 мая 2014 года, но строительство затормозилось. А в 2016 году оно и вовсе остановилось из-за финансовых проблем заказчика вкупе с задержанием хозяина «Трайпла» Юрия Чижа.

В итоге в 2017 году отель отошел российскому Сбербанку, который достраивает здание. Сейчас тут продолжается восстановление фасада и устранение других недоделок. Эта стройка визуально вызывает больше всего оптимизма.



























Правда, будет это уже не гостиница, а офисный центр, в центральном здании которого разместится БПС-Сбербанк. Нижние же этажи будут задействованы под магазины, кафе и рестораны.

Достроить комплекс у цирка необходимо до 31 декабря 2020 года.