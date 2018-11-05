ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плавание, бадминтон, лыжи. Медведев рассказал, как поддерживает физическую форму

06.11.2018 07:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, как поддерживает свою физическую форму. Об этом его спросили в Китае в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.



Pikabu

Глава правительства России рассказал, что не наедается на ночь, играет в бадминтон, плавает, катается на велосипеде, а зимой — на лыжах. Заниматься спортом он старается с молодости.

— Это была и гребля, и некоторое время я занимался, действительно, атлетикой. В настоящий момент я просто стараюсь каждый день что-то подобное делать, чтобы форму не терять, — рассказал Медведев.

Также Медведев рассказал, кто решает, какой галстук и пиджак ему надеть. Это особенно актуально, так как недавно, на встрече глав правительств СНГ в Астане, именно он удивил всех выбором галстука

 — Надо ответить так, чтобы и жену не обидеть, и сказать более точно. Конечно, обсуждаю иногда эти вопросы с близкими, но в основном решение о том, какой галстук и пиджак мне надевать, я принимаю сам, — сказал Медведев.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, как поддерживает свою физическую форму. Об этом его спросили в Китае в ходе онлайн-конференции в Шанхайской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стоит больше Месси и Неймара. Мбаппе признали самым дорогим игроком мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика