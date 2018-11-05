Плавание, бадминтон, лыжи. Медведев рассказал, как поддерживает физическую форму

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Глава правительства России рассказал, что не наедается на ночь, играет в бадминтон, плавает, катается на велосипеде, а зимой — на лыжах. Заниматься спортом он старается с молодости.





— Это была и гребля, и некоторое время я занимался, действительно, атлетикой. В настоящий момент я просто стараюсь каждый день что-то подобное делать, чтобы форму не терять, — рассказал Медведев.





удивил всех выбором галстука . Также Медведев рассказал, кто решает, какой галстук и пиджак ему надеть. Это особенно актуально, так как недавно, на встрече глав правительств СНГ в Астане, именно он





— Надо ответить так, чтобы и жену не обидеть, и сказать более точно. Конечно, обсуждаю иногда эти вопросы с близкими, но в основном решение о том, какой галстук и пиджак мне надевать, я принимаю сам, — сказал Медведев.