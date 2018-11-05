Стоит больше Месси и Неймара. Мбаппе признали самым дорогим игроком мира

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира. Первое место в нём занял французский нападающий Килиан Мбаппе. 19-летнего форварда ПСЖ и национальной сборной оценили в 216,5 миллиона евро. Он обошёл ближайших конкурентов в лице англичанина Гарри Кейна и бразильца Неймара, став единственным игроком с трансферной стоимостью больше 200 миллионов евро.





Ещё один чемпион мира в составе сборной Франции — Самюэль Умтити из "Барселоны" — стал самым дорогим центральным защитником (99,2 млн евро). Англичане Деле Алли из "Тоттенхэма" (163,4 млн евро) и Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" (96,4 млн евро) возглавляют рейтинги трансферной стоимости среди полузащитников и крайних защитников соответственно. А самым дорогим вратарём мира CIES Football Observatory считает бразильца Эдерсона из "Манчестер Сити" (102 миллиона евро).





Отметим, что данные исследовательского центра отличаются от цифр, которые представляет портал transfermarkt.com, считающийся самым авторитетным в оценке трансферной стоимости футболистов. По его данным, Мбаппе стоит 180 миллионов евро, как Месси и Неймар. А Гарри Кейн, Мо Салах и Филипе Коутиньо оцениваются в 150 миллионов евро.