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Уже не лето, но… В Калинковичском районе годовалый ребёнок выпал из окна 4 этажа
Уже совсем не жарко, уже совсем не лето, но выпадение детей из окон продолжается.
Как сообщает телеканал «Гомель», в Калинковичах из окна выпал годовалый ребенок. Трагедия случилась накануне выходных.
У годовалого мальчика диагностировали множественные переломы, он находится в реанимации. Выяснилось, что травмы он получил, выпав из окна 4-го этажа дома по улице Шкуркова.
Милиция сейчас проводит проверку.
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Уже совсем не жарко, уже совсем не лето, но выпадение детей из окон продолжается.
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