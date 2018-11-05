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Уже не лето, но… В Калинковичском районе годовалый ребёнок выпал из окна 4 этажа

06.11.2018 07:22 — Разное | Партизан  
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Уже совсем не жарко, уже совсем не лето, но выпадение детей из окон продолжается.

Как сообщает телеканал «Гомель», в Калинковичах из окна выпал годовалый ребенок. Трагедия случилась накануне выходных.

У годовалого мальчика диагностировали множественные переломы, он находится в реанимации. Выяснилось, что травмы он получил, выпав из окна 4-го этажа дома по улице Шкуркова.

Милиция сейчас проводит проверку.
 
Теги: Гомель
 
 
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Уже совсем не жарко, уже совсем не лето, но выпадение детей из окон продолжается.
 
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