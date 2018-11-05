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Туркменистан угрожает белорусскому «Белгорхимпрому» иском в международный арбитраж

06.11.2018 07:12 — Разное | Партизан  
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на селекторном совещании в понедельник раскритиковал руководство госконцерна «Туркменхимия» в связи с ситуацией на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате на западе страны, где после запуска весной 2017 года до сих пор не могут запустить производство калийных удобрений, сообщает туркменское агентство «Ориент». Комбинат был построен белорусским ОАО «Белгорхимпром».



Бердымухамедов поручил вице-премьеру, курирующему промышленность, выяснить причины стагнации калийного производства на предприятии, построенном белорусским ОАО «Белгорхимпром», и в случае, «если будет выявлена вина подрядчика, то Туркменистан (…) будет вынужден подать иск в международный арбитраж».

Гарлыкский комбинат по выпуску калийных удобрений был введен в строй весной 2017 года при участии Бердымухамедова и Лукашенко после неоднократного переноса даты открытия. Контракт на строительство стоимостью более $1 миллиарда был подписан в 2010 году госконцерном «Туркменхимия» с ОАО «Белгорхимпром».

Проектная мощность комбината — 1,4 миллиона тонн хлорида калия в год.

Однако в январе-сентябре 2018 года в стране было произведено всего 24,2 тысячи тонн калийных удобрений.

 
 
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на селекторном совещании в понедельник раскритиковал руководство госконцерна «Туркменхимия» в связи с...
 
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