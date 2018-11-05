Туркменистан угрожает белорусскому «Белгорхимпрому» иском в международный арбитраж









Бердымухамедов поручил вице-премьеру, курирующему промышленность, выяснить причины стагнации калийного производства на предприятии, построенном белорусским ОАО «Белгорхимпром», и в случае, «если будет выявлена вина подрядчика, то Туркменистан (…) будет вынужден подать иск в международный арбитраж».





Гарлыкский комбинат по выпуску калийных удобрений был введен в строй весной 2017 года при участии Бердымухамедова и Лукашенко после неоднократного переноса даты открытия. Контракт на строительство стоимостью более $1 миллиарда был подписан в 2010 году госконцерном «Туркменхимия» с ОАО «Белгорхимпром».





Проектная мощность комбината — 1,4 миллиона тонн хлорида калия в год.





Однако в январе-сентябре 2018 года в стране было произведено всего 24,2 тысячи тонн калийных удобрений.