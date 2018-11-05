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Легендарный тренер близок к подписанию контракта с Миланом

06.11.2018 07:03 — Разное | Партизан  
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Экс-наставник лондонского Арсенала Арсен Венгер близок к тому, чтобы возглавить Милан, сообщает France Football.



По информации издания, Венгер уже несколько недель ведет переговоры с Миланом и сейчас стороны близки к подписанию соглашения. В Милане Арсен Венгер должен будет заменить нынешнего наставника "россонери" Дженнаро Гаттузо.

Сообщается, что в приглашении легендарного французского специалиста заинтересованы новые владельцы итальянского клуба Пол и Гордон Сингеры - акционеры американского инвестиционного фонда Elliot Management Corporation.

Недавно Арсен Венгер заявил, что готов вернуться к работе в начале 2019 года, но отметил, что пока не знает, в какой именно команде.

В апреле этого года Арсен Венгер объявил о своей отставке с поста главного тренера лондонского Арсенала после 22 лет работы с командой.

Недавно СМИ сообщали, что Арсен Венгер является одним из трех кандидатов на пост главного тренера Баварии, руководство которой якобы намерено уволить наставника команды Нико Ковача.

 
 
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Экс-наставник лондонского Арсенала Арсен Венгер близок к тому, чтобы возглавить Милан, сообщает France Football.
 
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