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Аллея, велодорожка и парковка. Как изменится бульвар Космонавтов после реконструкции

06.11.2018 08:15 — Разное | Tut.by  
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Реконструкция бульвара Космонавтов коснется участка от улицы Пушкинской до Орджоникидзе и пройдет в четыре этапа, сообщает «Вечерний Брест».


К первому этапу специалисты КУП «Брестжилстрой» уже приступили. Сейчас активно идет реконструкция на участке от Пушкинской до Мицкевича в сторону движения к «Брестгазоаппарату». Вместо асфальта и тротуаров сейчас там песок и скопление дорожной техники.

— Мы будем полностью перестилать асфальтовое покрытие. Вдоль проезжей части появится велосипедная дорожка. Также на этом отрезке сделаем парковку, благоустроим тротуар и автобусную остановку. Она останется на прежнем месте, но будет выполнена по всем современным правилам со специальным покрытием и с тактильной плиткой против скольжения, — рассказывает прораб СМУ-2 КУП «Брестжилстрой» Павел Гладкий.

Хорошая новость для автомобилистов: после реконструкции на участке от улицы Мицкевича до Орджоникидзе в прямом и обратном направлениях проезжая часть станет шире на одну полосу. Однако это произойдет за счет уменьшения ширины аллеи и тротуаров. Аллея, в свою очередь, приобретет совсем иной вид. Старая плитка будет полностью демонтирована. На ее месте появится новая узорно выложенная — черного, красного и серого цветов. Не обойдется и без сноса некоторых деревьев. Однако, как рассказывает Павел Гладкий, в планах посадка около 400 новых зеленых насаждений, среди которых 30 деревьев, множество кустарников и иных растений. Также на аллее обновят скамейки.

— Первый этап реконструкции бульвара — на участке от улицы Пушкинской до улицы Мицкевича по ходу движения в сторону СП ОАО «Брестгазоаппарат» — мы завершим к декабрю. То есть к этому моменту будет выложен новый асфальт на проезжей части, появятся благоустроенные тротуары и аллея, — говорит Павел Гладкий. — А дальше приступим к следующему этапу — реконструкции бульвара от улицы Мицкевича до Орджоникидзе по ходу движения в сторону СП ОАО «Брестгазоаппарат». Затем будем переходить к противоположной части дороги. В целом весь комплекс работ на отрезке от улицы Пушкинской до Орджоникидзе должны завершить в июне 2019 года.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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В целом весь комплекс работ на отрезке от улицы Пушкинской до Орджоникидзе должны завершить в июне 2019 года.
 
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