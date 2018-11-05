Учащиеся Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева приобщаются к ценностям православной культуры





Церковь всегда служила опорой школе и семье, приобщая учащихся к духовно-нравственным идеалам, помогая духовно совершенствовать личность, преодолевать и избегать таких губительных пороков общества, как пьянство, наркомания, гражданская пассивность и нравственное безразличие.

Павловичская СШ им.Г.А.Худолеева давно и тесно сотрудничает с храмом Святой Параскевы и его настоятелем отцом Алексеем. Он — уважаемый гость в учреждении образования, который может познакомить с миром чудесного, таинственного, связанного с православием. Об этом рассказала учитель русского языка и литературы учреждения образования Елена Дятлова.

В беседе, которая в очередной раз состоялась в стенах школы, отец Алексей ответил на вопросы учащихся, на которые не всегда может ответить учитель. В области духовно-нравственного воспитания мнение священнослужителя всегда авторитетно. Подобные встречи востребованы в нашей школе, они нужны и детям, и взрослым, поскольку способствуют развитию личности на основе нравственных идеалов. В завершение беседы отец Алексей благословил учащихся и пожелал всем здоровья и долгих лет жизни.

Задача педагогов — продолжать совместный труд учреждения образования и церкви в деле духовно-нравственного развития учащихся посредством приобщения их к ценностям православной культуры, к белорусским культурно-историческим и духовно-нравственным традициям.