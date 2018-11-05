Было 240 - теперь 190. Билеты на концерт испанского тенора Хосе Каррераса стали доступнее

Легендарный Хосе Каррерас выступит в Минске 25 ноября на сцене Дворца Республики. За несколько недель до концерта организаторы сообщили, что оставшиеся билеты теперь будут стоить на 25% дешевле. Новые цены будут действительны на места в партере, а билеты, к слову, уже в продаже.



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В мире музыки Хосе Каррерас занимает привилегированную позицию. Его голос будоражит сердца миллионов почитателей классической оперной музыки, а сам Каррерас по праву принадлежит к величайшим певцам современности. Репертуар Каррераса насчитывает более 60 опер, из которых особенно выделяются «Андре Шенье», «Богема», «Тоска», «Вертер», «Дон Карлос», «Кармен» и «Бал-маскарад». Он сотрудничал с самыми прославленными дирижерами, включая Герберта фон Караяна, Клаудио Аббадо, Рикардо Мути, Лорин Маазель, Леонарда Бернстайна, Колина Дэвиса и Зубина Мета.

Организаторы минского концерта сообщают, что благодаря поддержке мецената цены на выступление Хосе Каррераса уменьшились, но количество мест по новым ценам ограничено. Они также уверены, что для многих тысяч поклонников оперного искусства, которые хорошо помнят и знают трио выдающихся теноров Каррераса, Паваротти, Доминго, это прекрасная возможность услышать легендарное исполнение оперных арий и не только.

В Минске прославленный тенор исполнит мировые хиты оперной классики в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Дирижер — Аркадий Берин.

Когда: 25 ноября, 18.00. Где: Дворец Республики . Сколько: Было 550 рублей — стало 380 рублей. Было 260 рублей — стало 210 рублей. Было 240рублей — стало 190 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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