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14 ноября. 15.00. Встречаемся в школе юных корреспондентов!

06.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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14 ноября. 15.00. Встречаемся в школе юных корреспондентов!

Очередное занятие в школе юных корреспондентов, действующей при редакции «Нясвіжскіх навін», состоится в среду, 14 ноября, в 15 часов.

 


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Очередное занятие в школе юных корреспондентов, действующей при редакции «Нясвіжскіх навін», состоится в среду, 14 ноября, в 15 часов.  
 
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