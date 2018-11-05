Очередное занятие в школе юных корреспондентов, действующей при редакции «Нясвіжскіх навін», состоится в среду, 14 ноября, в 15 часов.
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14 ноября. 15.00. Встречаемся в школе юных корреспондентов!
06.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
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Очередное занятие в школе юных корреспондентов, действующей при редакции «Нясвіжскіх навін», состоится в среду, 14 ноября, в 15 часов.
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